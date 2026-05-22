Inició la obra vial en calle Salto: así cambiará este acceso entre las rutas 22 y 65 en Cipolletti

La obra fue adjudicada mediante la licitación pública y tendrá un plazo de ejecución de 150 días corridos. Foto: municipio de Cipolletti.

Cipolletti comenzó con la obra de repavimentación y construcción de una ciclovía sobre calle Julio Dante Salto, una intervención que apunta a recuperar una de las arterias más transitadas de la ciudad y mejorar las condiciones de circulación vehicular, peatonal y ciclista.

Los primeros trabajos arrancaron con el movimiento de suelo sobre el tramo comprendido entre General Paz y la Ruta Nacional 22. La obra fue adjudicada mediante la licitación pública y tendrá un plazo de ejecución de 150 días corridos.

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que el objetivo es revertir la situación actual de la calle que presenta un importante deterioro de la calzada, con baches y problemas de señalización que afectan la seguridad vial y generan complicaciones en el escurrimiento del agua durante las lluvias.

Qué trabajos harán en calle Salto y otras zonas

El proyecto contempla la repavimentación completa de la calzada, el mejoramiento de banquinas y la construcción de una ciclovía o bicisenda sobre todo el sector intervenido.

Además, se ejecutarán tareas de señalización horizontal y vertical para ordenar el tránsito y reforzar la seguridad tanto de automovilistas como de ciclistas y peatones.

La obra también incluirá mejoras en el drenaje pluvial para corregir problemas de acumulación de agua y optimizar el escurrimiento.

En paralelo, el municipio realizará trabajos de bacheo asfáltico en distintos puntos de calles Arturo Illia, Mengelle, Arenales y Sáenz Peña, donde se detectaron sectores con deterioro puntual de la carpeta asfáltica.

Con esta intervención, el municipio busca mejorar la transitabilidad y extender la vida útil de la infraestructura urbana en varios sectores de la ciudad.