Juegos Epade 2026: Río Negro irá por el oro en futbol, básquet y vóley en la jornada final

El básquet avanzó a la final y buscará el oro en Viedma.

Este viernes se disputará la última jornada de los Juegos Epade 2026. La tradicional competencia juvenil tiene la participación de más de 1000 chicos y chicas de la Patagonia que se esparcieron en las tres sedes de la 19° edición.

A falta del cierre, Río Negro es gran protagonista: la delegación se encuentra 3ra en el medallero general, con un total de 54 medallas (13 de oro, 27 de plata y 14 de bronce). Además, es sede del futbol y básquet, que se juegan en Viedma.

En futbol, Río Negro ya se metió en ambas finales. Tras terminar primero en su zona, el equipo masculino derrotó por penales a La Pampa y jugará el partido por el oro ante Chubut. El duelo será a las 14 horas.

Por otro lado, la rama femenina también está en la gran definición: las chicas fueron líderes en su zona y vencieron por 1-0 a Chubut. Desde las 12:30, definirán al campeón frente a Neuquén.

Las chicas quieren ser campeonas y se enfrentan a Neuquén.

El básquet también jugará por el oro. Los chicos tienen un campaña arrasadora con seis victorias seguidas, la última por 72-56 ante Santa Cruz para estar en la gran definición, que será ante La Pampa este viernes a las 17.

El conjunto femenino fue 3° en el grupo, con un registro de 3-2. En semis, obtuvo un ajustado triunfo sobre Chubut (55-50) y jugará ante Neuquén por el oro a las 14.

El vóley y handball jugará las finales en La Pampa

En Santa Rosa se están desarrollando las disciplinas de vóley, judo y ciclismo. En vóley, los dos seleccionados también avanzaron a la final.

Ambos terminaron segundos en su zona. El masculino derrotó en semis a Chubut (3-1) y jugará la final ante La Pampa a las 17 horas. Por su parte, el femenino venció a La Pampa y definirá el título contra Chubut desde las 15.

El festejo del vóley, que arrasa en La Pampa.

En ciclismo, la delegación sumó dos nuevas medallas, gracias a las preseas de bronce de Delfina y Santino Karam, que obtuvieron en la prueba Cross Country Olímpico.

El handball busca medallas en Neuquén

El handball, que se está jugando en Neuquén capital, tiene al equipo rionegrino como gran protagonista. En la rama femenina, las chicas ganaron todos sus encuentros y desde las 13:30 buscarán el oro ante Chubut.

Además, el masculino cayó en semis contra Chubut y buscará la medalla de bronce ante La Pampa. El duelo está programado para las 14.