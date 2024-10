Javier Milei visitará a Yuyito González en su programa: los detalles

Yuyito González sorprendió a su audiencia al anunciar con bombos y platillos que su novio, el Presidente Javier Milei, visitará Empezar el Día, el programa que conduce, para una entrevista a corazón abierto.

Cuándo estará Javier Milei en «Empezar el día»

“Preparate porque el lunes 4 (de noviembre) estás acá en el estudio de Empezar el Día”, anunció Yuyito a cámara, hablándole directamente a su pareja.

“Me encantaría que el gran público conozca aspectos del Presidente que no son los habituales, los que muestra siempre. Le voy a pedir soporte a varios de sus amigos y amigas, gente que está con él, gente del equipo que tienen una hermosísima relación de confianza”, agregó.

El mandatario ya había asistido al programa de Yuyito cuando se encontraba en plena campaña presidencial. La entrevista realizada por la ex vedette tomó relevancia cuando las redes la acusaron de querer coquetearle al actual Presidente, cuando este se encontraba en una relación con Fátima Flórez.

Yuyito González compartió fotos del cumpleaños de Javier Milei: «Todo lindo, sencillo y con mucho amor»

“Venimos de re festejeros, ayer el cumple de Javier Milei, todo el día estuvimos festejando. Hoy seguimos los festejos con el primer año de Empezar el día”, comenzó diciendo Amalia «Yuyito» Gonzalez, la pareja del presidente en el programa que conduce por América TV.

Luego, la exvedette comenzó a cantar una cumbia para su enamorado. “Ayer no le canté nada a Javier porque no vine, todo fue ahí en persona. Así que hoy le dedico”, dijo antes de entonar la canción. “Le hice mi regalo especial. Lo había diseñado para él, no voy a decir que era, pero era algo especial. Es algo que le mandé a hacer, que dice algo para él”.

La conductora interpretó «Me gusta todo de ti» del grupo «Noche de Brujas» y agregó mientras cantaba: «Esos besos más lindos del mundo«.