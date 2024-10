Yuyito González le cantó a Milei en vivo y contó detalles del festejo de cumpleaños: «Los besos más lindos del mundo»

El pasado martes 22 de octubre el presidente Javier Milei cumplió 54 años y los festejó con su pareja, la exvedette Yuyito González en la Quinta de Olivos, luego de la reunión de gabinete. Durante la mañana de miércoles la conductora de «Empezar el día» contó detalles íntimos de la celebración y entonó una canción dedicada a su novio.

Yuyito González compartió fotos del cumpleaños de Javier Milei: «Todo lindo, sencillo y con mucho amor»

“Venimos de re festejeros, ayer el cumple de Javier Milei, todo el día estuvimos festejando. Hoy seguimos los festejos con el primer año de Empezar el día”, comenzó diciendo Amalia «Yuyito» Gonzalez, la pareja del presidente en el programa que conduce por América TV.

Luego, la exvedette comenzó a cantar una cumbia para su enamorado. “Ayer no le canté nada a Javier porque no vine, todo fue ahí en persona. Así que hoy le dedico”, dijo antes de entonar la canción. “Le hice mi regalo especial. Lo había diseñado para él, no voy a decir que era, pero era algo especial. Es algo que le mandé a hacer, que dice algo para él”.

La conductora interpretó «Me gusta todo de ti» del grupo «Noche de Brujas» y agregó mientras cantaba: «Esos besos más lindos del mundo«.

Las imágenes que compartió Yuyito en Instagram del festejo de cumpleaños de Milei.

“Gracias mi amor por haberme dejado compartir con vos junto a toda mi familia, un día especial como es el día en el que llegaste a este mundo”, agregó emocionada. Luego, mostró una foto intima de una beso que compartieron durante el cumpleaños.

La enamorada también contó quienes asistieron al cumpleaños de Milei. “En el living estaba la familia, algunos íntimos amigos. Un grupito muy íntimo, familiar, de amigos. Todo sencillo, todo muy lindo, con el corazón y mucho amor”, acotó sobre la celebración que tuvo lugar el martes por la noche en la Quinta de Olivos.