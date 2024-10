Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, dio detalles del cumpleaños de Javier Milei: «Estaba tranquilo»

Brena Di Aloy, la hija de Amalia Yuyito González dio detalles sobre cómo fue ir al cumpleaños del presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La joven conductora reveló en su canal de streamig todo el operativo que tuvo que atravesar y aseguró que la celebración fue «muy sencilla».

Si bien la celebración del mandatario fue íntima y para su circulo más cercano, Yuyito González no quiso dejar afuera a sus hijos y lo hizo participar de la celebración en la Casa Rosada. Brenda Di Aloy, quién ya contó anécdotas compartidas con Javier Milei, no se limitó en esta ocasión y decidió compartir con el público cómo fue festejar su cumpleaños el pasado martes.

«Me revisaron el auto con una especie de lapicera. Era como cuando éramos chicos, esas lapiceras con una lucecita ultravioleta que te dejan ver si hay algo«, contó entre risas la joven conductora. Agregó que todo fue parte de un protocolo para asegurar que no haya ningún peligro para el presidente: «Me dijeron que era por si mi auto había sido modificado. La verdad, no me lo esperaba».

Brenda Di Aloy contó como fue ingresar a la Casa Rosada para el cumpleaños de Milei

Al ver que su familia no le mandaba mensajes para que cortara con la anécdota, Brenda continuó contando que tras superar los controles se encontró con un ambiente sencillo: «Es como entrar a un barrio privado, pasas por un portón y después una callecita te lleva al estacionamiento».

Tras esto comentó que se sintió como en la reconocida película El diario de la princesa y recordó una icónica escena para describir cómo fue llegar a la casa presidencial: «Me sentí como cuando la protagonista va a la casa de la abuela». La joven dijo que Intentó sacar una foto del jardín, pero los de seguridad le dijeron que no estaba permitido por lo que no pudo tomarla.

Brenda resaltó que la sorprendió la sencillez del evento, pese a que era el cumpleaños del presidente y aseguró que Milei se mostró muy cercano. «Fue todo muy relajado. Mi mamá escuchó que llegaba y vino a recibirme. No me esperaba que me escoltaran, pero Milei estaba ahí, tranquilo, como siempre«, contó.

«No éramos muchos, todo muy sencillo. No hubo alcohol, el menú consistió en empanadas de carne y jamón y queso. Todo muy sencillo», concluyó con su anécdota.