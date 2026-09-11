Jennifer Lawrence llegó a Instagram y sorprendió con una insólita advertencia: “Renunciaré inmediatamente”

La reconocida actriz de Hollywood Jennifer Lawrence sorprendió a sus fanáticos al desembarcar oficialmente en Instagram, después de años de mantenerse alejada de las redes sociales y cultivar un perfil relativamente bajo fuera de sus apariciones públicas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la ganadora del Oscar creó su cuenta el pasado 9 de septiembre y su llegada generó una inmediata repercusión. En pocas horas, sumó 3,9 millones de seguidores, una cifra que continúa creciendo.

Jennifer Lawrence llegó a Instagram: cuál es su cuenta oficial

La protagonista de Los juegos del hambre tuvo que buscar una alternativa para su nombre de usuario, ya que @jenniferlawrence estaba ocupado. Finalmente, eligió identificarse en la plataforma como @jlaw, el popular apodo con el que sus seguidores suelen referirse a ella.

Su desembarco causó especial expectativa porque Lawrence era una de las grandes estrellas de Hollywood que todavía se mantenía al margen de las redes sociales, pese a la enorme popularidad que tiene entre los usuarios por sus entrevistas, ocurrencias y espontáneas apariciones públicas.

La particular condición de Jennifer Lawrence para permanecer en Instagram

Fiel al humor que la caracteriza, Jennifer Lawrence utilizó su primera publicación para advertir que su permanencia en Instagram podría depender del comportamiento de sus seguidores.

“Sí, le estoy dando una oportunidad. Si cualquiera me dice algo negativo, renunciaré inmediatamente. Sin hacer preguntas. Si cualquiera piensa algo malo, lo sabré y renunciaré”, bromeó la actriz.

La publicación tuvo una repercusión inmediata y acumuló 2,9 millones de “Me gusta”, además de miles de comentarios de fanáticos que celebraron su inesperada llegada.

Jennifer Lawrence y su divertido pedido a sus seguidores

La actriz continuó con las bromas a través de sus historias y pidió, de una manera muy particular, que los usuarios fueran cuidadosos con los comentarios que dejaran en su perfil.

“Por favor, tengan en cuenta que cualquier comentario desagradable o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Yo soy el bebé”, escribió.

La ocurrencia rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores y reforzó el particular sentido del humor que convirtió a Lawrence en una figura muy popular en internet incluso antes de tener una cuenta oficial.

Dakota Johnson reaccionó a la llegada de Jennifer Lawrence

El debut de la actriz en Instagram también provocó la reacción de distintas celebridades que celebraron su incorporación a la plataforma.

Entre ellas apareció Dakota Johnson, amiga de Lawrence, quien se sumó a las bromas y dejó un insulto en los comentarios, jugando precisamente con la advertencia que la actriz había realizado sobre las críticas.

Así, Jennifer Lawrence finalmente abrió una nueva ventana hacia sus seguidores, aunque dejó en claro, al menos en tono de humor, que su aventura en las redes sociales dependerá de qué tan bien la traten los usuarios.