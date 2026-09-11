Rescataron una familia de erizos que era vendida por redes sociales en Neuquén: habrá multas para los responsables

Una familia de erizos africanos, una especie exótica que se caracteriza por su piel cubierta de púas, fue restacada durante esta semana en un operativo realizado por la Policía de Neuquén. La familia, integrada por un macho, una hembra y tres crías, era vendida por las redes sociales. Luego de detectar las publicaciones, las autoridades allanaron una vivienda y lograron poner a resguardo a los animales. Habrá multas para los responsables.

La Policía informó que la investigación estuvo a cargo de personal de la División de Delitos Ambientales, área dependiente del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales.

Vendían animales exóticos por las redes en Neuquén y serán multados

El operativo comenzó días atrás cuando en las redes sociales se observó que los animales eran ofrecidos mediante publicaciones. Distintas diligencias llevaron a identificar la vivienda desde la cual se promocionaban los animales. Una vez conocido esto se informó a la justicia sobre la situación.

El operativo por la venta clandestina de animales exóticos en Neuquén.

Luego de la autorización judicial, la Policía concretó un allanamiento durante la mañana de este jueves. En el momento en el que los efectivos llegaron al lugar, observaron a una joven trasladando «una cría de erizo en una caja de cartón». El accionar permitió avanzar con las actuaciones y dar intervención al personal de Guardafaunas de la delegación Neuquén.

La fuerza indicó que como resultado del procedimiento fueron restacados los cinco erizos y también una jaula que era utilizada como refugio de los animales.

Tras ser incautados, los ejemplares fueron observados por un veterinario del área de Bienestar Animal del municipio. El profesional constató que se encontraban en buenas condiciones generales de salud.

Los animales, se informó, quedaron a resguardo del personal de Guardafaunas. En tanto las autoridades labraron las actas de infracción a los responsables «por presunta tenencia y comercialización de fauna exótica no autorizada y sin documentación respaldatoria».