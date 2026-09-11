¿A cuánto cierran la semana el dólar oficial, el MEP y CCL este viernes 11 de septiembre 2026?

El mercado cambiario argentino transita la clausura de su segunda semana de septiembre 2026, con una tónica de marcada estabilidad técnica y ausencia de saltos bruscos en las cotizaciones.

En este viernes 11 de septiembre 2026, la plaza opera respaldada por las estadísticas oficiales del Banco Central (BCRA), que confirman una sólida absorción de pesos y un nivel de reservas internacionales apto para amortiguar cualquier demanda estacional de cobertura previa al fin de semana.

En este marco de previsibilidad macroeconómica, el valor regulado de ventanilla rige la formación de precios corrientes en la economía real, al tiempo que las herramientas bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL cierran la semana mostrando brechas contenidas frente al tipo de cambio formal.

Cotización del dólar oficial en el Banco Nación: viernes 11 de septiembre 2026

Segmento Cambiario Compra Venta Pauta y Aplicación Dólar Oficial (BNA) $1.485,00 $1.535,00 Pauta de microdeslizamiento regulado Dólar Tarjeta — $1.995,50 Incluye 30% percepción de Ganancias Dólar Mayorista — $1.512,00 Liquidación interbancaria comercial

Estas referencias formales otorgan un parámetro previsible, tanto para la planificación de importaciones y la cancelación de compromisos comerciales.

Tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero: viernes 11 de septiembre 2026

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el segmento de renta fija y liquidación financiera muestra cotizaciones alineadas en la última rueda semanal:

Mercado Bursátil / Informal Referencia Actual Condición de Brecha Dólar MEP (Bolsa) $1.536,39 Paridad técnica casi total frente a ventanilla Dólar CCL (Liquidación) $1.590,09 Canal institucional corporativo sin saltos Dólar Blue (City porteña) $1.525,00 (C) / $1.545,00 (V) Margen de dispersión contenido por debajo del 2%

La sincronía que mantienen el dólar MEP y el dólar CCL refleja la ausencia de presiones devaluatorias, de corto plazo, en el segmento de títulos soberanos.

Patagonia dólar oficial: viernes 11 de septiembre 2026