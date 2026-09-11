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Economía

¿A cuánto cierran la semana el dólar oficial, el MEP y CCL este viernes 11 de septiembre 2026?

El Banco Nación concluye las operaciones semanales fijando las cotizaciones para el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Las cifras de cierre en el mercado bursátil y el escenario productivo en Río Negro y Neuquén.

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Redacción

Por Redacción

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

El mercado cambiario argentino transita la clausura de su segunda semana de septiembre 2026, con una tónica de marcada estabilidad técnica y ausencia de saltos bruscos en las cotizaciones.

En este viernes 11 de septiembre 2026, la plaza opera respaldada por las estadísticas oficiales del Banco Central (BCRA), que confirman una sólida absorción de pesos y un nivel de reservas internacionales apto para amortiguar cualquier demanda estacional de cobertura previa al fin de semana.

En este marco de previsibilidad macroeconómica, el valor regulado de ventanilla rige la formación de precios corrientes en la economía real, al tiempo que las herramientas bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL cierran la semana mostrando brechas contenidas frente al tipo de cambio formal.

Cotización del dólar oficial en el Banco Nación: viernes 11 de septiembre 2026

Segmento CambiarioCompraVentaPauta y Aplicación
Dólar Oficial (BNA)$1.485,00$1.535,00Pauta de microdeslizamiento regulado
Dólar Tarjeta$1.995,50Incluye 30% percepción de Ganancias
Dólar Mayorista$1.512,00Liquidación interbancaria comercial

Estas referencias formales otorgan un parámetro previsible, tanto para la planificación de importaciones y la cancelación de compromisos comerciales.

Tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero: viernes 11 de septiembre 2026

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el segmento de renta fija y liquidación financiera muestra cotizaciones alineadas en la última rueda semanal:

Mercado Bursátil / InformalReferencia ActualCondición de Brecha
Dólar MEP (Bolsa)$1.536,39Paridad técnica casi total frente a ventanilla
Dólar CCL (Liquidación)$1.590,09Canal institucional corporativo sin saltos
Dólar Blue (City porteña)$1.525,00 (C) / $1.545,00 (V)Margen de dispersión contenido por debajo del 2%

    La sincronía que mantienen el dólar MEP y el dólar CCL refleja la ausencia de presiones devaluatorias, de corto plazo, en el segmento de títulos soberanos.

    Patagonia dólar oficial: viernes 11 de septiembre 2026

    ProvinciaEntidad BancariaCompraVenta
    NeuquénBanco Provincia del Neuquén (BPN)$1.475,00$1.545,00
    Río NegroBanco Patagonia$1.485,00$1.535,00


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    El mercado cambiario argentino transita la clausura de su segunda semana de septiembre 2026, con una tónica de marcada estabilidad técnica y ausencia de saltos bruscos en las cotizaciones.

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