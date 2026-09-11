Frío y lluvia para el comienzo de la Feria del Libro 2026: así estará el tiempo este viernes en Neuquén

Neuquén inauguró oficialmente la Feria Nacional del Libro 2026, uno de los eventos más esperados de la provincia. La jornada de apertura, que coincide con el Día del Maestro en Argentina, se desarrolla con éxito a pesar del pronóstico de clima inestable, sobre el cual la organización remarcó que la lluvia no detendrá las actividades.

Así estará el tiempo este viernes en Neuquén

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes no será apto para actividades al aire libre debido al frío, las lluvias y el intenso viento.

El ingreso de un frente frío provocará en Neuquén temperaturas heladas, con una máxima de 8 °C y una mínima de 3 °C, que hacia la noche descenderá hasta alcanzar los -7 °C durante la madrugada.

Las precipitaciones iniciaron desde las primeras horas de la mañana, intensificándose por la tarde, mientras que para la noche se prevé una leve mejoría.

Por su parte, el viento soplará desde el este a velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que se sentirán con fuerza al alcanzar los 70 km/h.