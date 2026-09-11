Servicio a la comunidad: CALF programó cuatro cortes de luz para este domingo 13 de septiembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 13 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 13 de septiembre
CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Delimitación
|Motivo / Trabajos
|07:00 a 14:00 h
|Desde Sarmiento hasta Teodoro Planas, entre Soldado Desconocido y Don Bosco. (Corte autorizado por el Órgano de Control Municipal)
|Adecuación de la infraestructura eléctrica para acompañar el avance de la obra de la Av. Mosconi.
|07:00 a 12:30 h
|• Desde Sarmiento hasta J. J. Lastra, entre Av. Olascoaga y Lainez.
• Desde J. J. Lastra hasta Luis Beltrán, entre Don Bosco y Nordenstrom.
(Corte autorizado por el Órgano de Control Municipal)
|Adecuación de la infraestructura eléctrica para acompañar el avance de la obra de la Av. Mosconi.
|08:00 a 14:00 h
|Desde San Luis hasta Corrientes, entre Sarmiento/Mitre y Teodoro Planas/Félix San Martín.
|Reparación y mantenimiento de instalaciones para garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio.
|09:00 a 10:00 h
|Desde San Luis hasta Chubut, entre Sarmiento/Mitre y Alcorta/Perito Moreno.
|Adecuación de instalaciones para mejorar la seguridad y confiabilidad de la red.
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