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Servicio a la comunidad: CALF programó cuatro cortes de luz para este domingo 13 de septiembre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó cuatro cortes de luz (Gentileza)

CALF programó cuatro cortes de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 13 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 13 de septiembre

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:

HorarioZona / DelimitaciónMotivo / Trabajos
07:00 a 14:00 hDesde Sarmiento hasta Teodoro Planas, entre Soldado Desconocido y Don Bosco. (Corte autorizado por el Órgano de Control Municipal)Adecuación de la infraestructura eléctrica para acompañar el avance de la obra de la Av. Mosconi.
07:00 a 12:30 h• Desde Sarmiento hasta J. J. Lastra, entre Av. Olascoaga y Lainez.
• Desde J. J. Lastra hasta Luis Beltrán, entre Don Bosco y Nordenstrom.
(Corte autorizado por el Órgano de Control Municipal)		Adecuación de la infraestructura eléctrica para acompañar el avance de la obra de la Av. Mosconi.
08:00 a 14:00 hDesde San Luis hasta Corrientes, entre Sarmiento/Mitre y Teodoro Planas/Félix San Martín.Reparación y mantenimiento de instalaciones para garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio.
09:00 a 10:00 hDesde San Luis hasta Chubut, entre Sarmiento/Mitre y Alcorta/Perito Moreno.Adecuación de instalaciones para mejorar la seguridad y confiabilidad de la red.


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Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 13 de septiembre.

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