Jésica Cirio contó la verdad sobre la muerte de su hermana, Verónica Mestre: «Estaba enferma» 

Jésica Cirio contó la verdad sobre la muerte de su hermana, Verónica Mestre, mediante un escrito en la red. A través de sus historias de Instagram y a raíz del revuelo en los últimos días, la modelo expresó: «Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones».

«Mi hermana Verónica falleció hace dos meses. Éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos un buen vínculo», introdujo.

¿De qué murió la hermana de Jésica Cirio?

Si bien en un principio la muerte fue calificada como «dudosa» y se dijo en los medios que había sido hallada sin vida en su casa, Jésica Cirio aclaró: «Ella estaba enferma hacía más de 10 años por una enfermedad neurológica. A causa de ello, la internaron durante 10 días y falleció por un paro cardíaco de manera natural».

«Por respeto hacia ella y a la familia decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mir hermana no es conocida en los medios y, además, yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento. Espero sepan comprender», concluyó la famosa.

Previo al comunicado de Jésica el domingo 27 de abril, Ángel de Brito había informado: «Hablé con Jésica y me aclaró todo. El viernes contamos en LAM la muerte pero no teníamos toda la historia completa. Habían muchas versiones. En Crónica decían que la mataron de un cuchillazo por ajuste de cuentas».

Luego, detalló: «Verónica Mestre, su hermana por parte de madre, murió hace dos meses internada por una neumonía».

«La hermana de Cirio tenía 57 años y dos hijas. Es la primera hija de Marta Perutich y su primer marido, del que enviudó joven. La mamá de Cirio se casó con Horacio y tuvieron a Jésica«, agregó De Brito.

Y explicó: «No hubo intervención policial porque fue una muerte convencional en hospital público, por eso no hay actuación ni judicial ni policial».

«A partir de las versiones periodísticas, la fiscal abrió una causa por averiguación de muerte», aportó el conductor de LAM.

«La muerte fue dos semanas después de la separación. La hermana fue enterrada en el cementerio de Lanús. Verónica padecía una enfermedad neurológica desde hace 10 años», contó.

«La causa de la muerte fue una neumonía aspirativa que le produjo un paro cardíaco», sumó Ángel. Y reveló: «Cirio me contó que tenía buena relación con su hermana y sus dos sobrinas».

Por último, el periodista compartió un textual que le envió la modelo: «No uso las redes ni veo nada porque estoy procesando todo lo que me pasó en estos años».