Conmoción por la muerte de la hermana de Jesica Cirio: por qué investiga la Justicia

Jesica Cirio atraviesa un difícil momento personal: además de la investigación judicial que se lleva adelante contra Elías Piccirillo, su exmarido, la modelo se anotició hace algunas semanas de la muerte de su hermana mayor, Verónica Mestre, en circunstancias que aún se investigan. Conocé acá por qué

Murió la hermana de Jesica Cirio: por qué investigan el deceso

El pasado viernes, se conoció la dura noticia de la muerte de la hermana de Jesica Cirio, en condiciones que son materia de investigación a esta hora, dado que el cuerpo fue encontrado por la madre de la joven, que tienen en común con la modelo.

Según informaron diversos medios nacionales y periodistas de espectáculo, la muerte de la hermana de Jesica Cirio data de un par de meses.

El cuerpo de Verónica Mestre aún no pudo ser sepultado y no se pudo realizar la despedida final, dado que la Justicia mantiene abierto un expediente por este episodio.

Trascendió que el cuerpo de Verónica Mestre fue hallado por la madre de Jesica Cirio, en el lugar donde vivía hasta entonces. Posteriormente, se trasladó a un nosocomio de la zona, pero los médicos no pudieron reanimarla.

Aún no se conocen los motivos del fallecimiento de la hermana de Jesica Cirio, ni tampoco los resultados de la autopsia, por lo que hay gran expectativa alrededor de esta causa. Se conoció que el cuerpo tenía signos inusuales a una muerte natural, por lo que se habilitó una causa judicial.

Murió la hermana de Jesica Cirio: qué dijo Horacio Cirio, el papá de la modelo

El padre de Jesica Cirio aseguró en un programa de espectáculos que no estaba enterado de la muerte de Verónica Mestre. ”No sabía nada de lo que pasó. Estoy muy triste y enojado por la situación», expresó. Horacio Cirio brindó una comunicación telefónica a los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, en dónde aseguró que ni Jesica Cirio o Marta Elisa Perutich, su ex esposa, le avisaron lo sucedido.

Por otra parte, Horacio aseguró que “Ella era una hija para mi. Cuando comencé a salir con mi ex pareja, Verónica tenía siete años y yo 18 años”. Además fue contundente con su respuesta: “No tienen corazón. No sé porqué no me avisaron. No iba a hacer un circo de esto”.

Con información de Noticias Argentinas.-