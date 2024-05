Jesica Cirio y Elías Piccirillo, ajenos al escándalo dijeron: «Queremos tener un varón»

Jésica Cirio es madre de Chloé, fruto de su matrimonio de 10 años con Martín Insaurralde, mientras que su marido, Elías Piccirillo, también es padre de una nena junto con su ex mujer.

Entonces la pareja, tras su boda por civil, ya tiene deseos de ser padres nuevamente. «Queremos tener un varón», dijeron en diálogo con la revista Caras.

Según informaron en Socios del Espectáculo, como Jésica tiene 39 años, tomó la decisión hace unos meses de congelar óvulos para poder cumplir con el nuevo proyecto familiar que tienen.

“Este amor sanó mi corazón”, aseguró Cirio a la publicación, luego de su separación de Insaurralde, en medio de un escándalo de infidelidad y de denuncias por lavado de dinero.

“Me enamoré perdidamente, a los pocos meses me di cuenta que estaba enamorada perdidamente y que quería proyectar nuestra vida juntos. Él me hizo conocer un amor sano y pleno y me ayudó a curar las heridas de amor que tenía. Me acompañó en este proceso”, aseguró la modelo.

“Se me posó una mariposa naranja, yo sentí que me daba fuerza para salir adelante y tomar decisiones porque hace años, cuando falleció mi tía, nos dieron un símbolo de la mariposa. Caminamos con Eli y se nos cruzó una mariposa, es muy especial para mí, por eso nos hicimos el tatuaje”, detalló Cirio.

Jessica Cirio y Elías Piccirillo: los escandalosos datos que circulan redes sociales

Mientras ellos disfrutan, comenzaron a circular fuertes teorías en redes sociales que apuntaban directamente contra Elías Piccirillo. Según revelaron, el empresario comenzó a trabajar en el mundo inmobiliario pero su crecimiento fue vertiginoso y actualmente es accionista del Banco Sucrédito.

En las redes sociales también informaron que el nuevo marido de Jesica Cirio nació y se crio en Florencio Varela, pero que, con el correr de los años, se fue alejando del barrio para llevar adelante una vida de millonario. Lo que sucede es que los números no cierran y levantan sospechas.

Una usuaria de X reveló recientemente un escandaloso dato sobre Elías Piccirillo que también complica a Jesica Cirio. “¿Alguien me explica esto?”, consultó la usuaria llamada Ileana Schinder que mostró pruebas que incriminaban al empresario.

“Si no es empleador, ¿cómo se paga un casorio y le canta Elena Roger? ¿Ni secretaria tiene?”, se preguntó la usuaria de X. Minutos después, otra usuaria se animó a buscar sus datos en la central de Deudores del Banco Central y detectó un problema financiero.

“Está en situación 4 (con alto riesgo de insolvencia) por 130 mil pesos de Tarjeta Naranja. ¡Por Diorrr!”, reveló Anitta Cor en la misma plataforma. De esta manera, queda en evidencia Elías Piccirillo, el segundo esposo de Jesica Cirio quien ya estuvo en problemas por Martín Insaurralde.