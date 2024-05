Jesica Cirio y un nuevo escándalo, apareció la ex de Elías Piccirillo y dijo: “No tenía un mango partido al medio”

Jésica Cirio se separó de Martín Insaurralde y rápidamente volvió a apostar al amor. A un año de conocerse, se casó con Elías Piccirillo, un empresario con gustos caros y gastos de millonario.

Sin embargo, en el pasado Elías Piccirillo tuvo una vida humilde, según reveló su ex novia, Pamela Moreno, que salió con él cuando ambos vivían en Florencio Varela.

En diálogo con el programa “A la tarde”, la joven aseguró que terminó internada debido al disgusto que le provocó que Elías le pidiera prestado dinero y nunca se lo devolviera.

Cómo era Elías y de que vivía antes de conocer a Jésica Cirio

Pamela contó: “Yo conocí hace unos años a Elías, en 2010. No era alguien que tenía un buen pasar económico como para llegar ahora a tener todo lo que tiene. Nosotros vivíamos en Florencio Varela y la empresa donde trabajábamos se mudó del centro a zona norte. Entonces, él y la hermana se encargaban de organizar el traslado con la combi. Hasta que de un día para el otro nos quedamos sin viajar”, comenzó a contar Pamela.

💘 Romance de Jesica Cirio: "Le debe plata a Dios y María Santa" – ex de Elías Piccirillo



👉 A un par de días de la boda de la modelo, su marido está en el centro de las críticas por los dichos de Pamela Moreno, una expareja.



👉 Seguí en @BDAprograma

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/v65wSvrlwD — A24.com (@A24COM) May 29, 2024

“Él vivía en el fondo de Florencio Varela, en un barrio muy humilde. Cuando se separó, la hermana le prestó un cuartito donde vivía, solo tenía una cama de una plaza. La verdad que no tenía un buen pasar económico, y todos nos fuimos casi con la misma indemnización, entonces no entendemos cómo él vio algo que nosotros no vimos… Le debe a Dios y María Santa, una velita a cada uno. Dicho sea de paso, ahora que tiene plata podría devolverla”, le reclamó la ex novia de Piccirillo.

Pamela se enteró por televisión que su ex se había convertido en el nuevo amor de Jésica Cirio: “Una vez estaban hablando en la tele del nuevo novio de Jésica Cirio, y Marcela Tauro dijo que tenía mucha plata. Yo dije que no podía ser este mismo Elías porque no tenía un mango partido al medio, siempre estaba pidiendo. No lo podía creer, ¿de dónde sacó plata para llegar a lo que llegó? Todos nos quedamos totalmente asombrados”.

Jessica Cirio y Elías Piccirillo: los escandalosos datos que circulan redes sociales

Mientras ellos disfrutan, comenzaron a circular fuertes teorías en redes sociales que apuntaban directamente contra Elías Piccirillo. Según revelaron, el empresario comenzó a trabajar en el mundo inmobiliario pero su crecimiento fue vertiginoso y actualmente es accionista del Banco Sucrédito.

En las redes sociales también informaron que el nuevo marido de Jesica Cirio nació y se crio en Florencio Varela, pero que, con el correr de los años, se fue alejando del barrio para llevar adelante una vida de millonario. Lo que sucede es que los números no cierran y levantan sospechas.

Una usuaria de X reveló recientemente un escandaloso dato sobre Elías Piccirillo que también complica a Jesica Cirio. “¿Alguien me explica esto?”, consultó la usuaria llamada Ileana Schinder que mostró pruebas que incriminaban al empresario.

Alguien me explica esto de elias piccirilo? Si no es empleador… como se paga un casorio en el palacio duhau y me canta elena roger?! O sea… la guita la hace solo? Ni secretaria tiene?!?!? pic.twitter.com/KUe2f3453d — ileana schinder (@IleanaSchinder) May 27, 2024

“Si no es empleador, ¿cómo se paga un casorio y le canta Elena Roger? ¿Ni secretaria tiene?”, se preguntó la usuaria de X. Minutos después, otra usuaria se animó a buscar sus datos en la central de Deudores del Banco Central y detectó un problema financiero.

“Está en situación 4 (con alto riesgo de insolvencia) por 130 mil pesos de Tarjeta Naranja. ¡Por Diorrr!”, reveló Anitta Cor en la misma plataforma. De esta manera, queda en evidencia Elías Piccirillo, el segundo esposo de Jesica Cirio quien ya estuvo en problemas por Martín Insaurralde.