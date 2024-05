¿Quién es realmente Elías Piccirillo?, el nuevo marido de Jesica Cirio

En las últimas horas se desató un nuevo escándalo que involucra a Jesica Cirio y a su reciente marido, Elías Piccirillo. Resulta que se conocieron algunos datos del pasado que perjudican al empresario y salpican a la conductora.

Los rumores de romance entre Jesica y Elías comenzaron comenzaron en junio del año pasado. En ese momento lo único que se sabía, según información dada por la periodistas Mariana Brey en Socios del espectáculo (El Trece), él la cuidaba mucho, la quería y la trataba bien. «Está muy enamorado y entiendo que ella también de él. Es un tipo, me dijeron, re fachero. Tiene 40 años, de la edad de Jésica (en realidad, tiene 38). Se llevan bárbaro”, dijo Brey en el programa.

Por ese entonces, no había trascendido la identidad completa del nuevo amor de Cirio aunque, después en los medios dieron más detalles al respecto.



Tal es así que, Fabián Doman se había preguntado: “¿Por qué Elías ha tratado todo este tiempo de no ser mencionado en los medios? Me consta que, cuando Estefi Berardi contó lo del nuevo novio, Jesica se enojó mucho y le escribió por privado. Y, según Marina Calabró, que vio los chats, hasta hubo como cierta amenaza de Jesica a Estefi”, dijo el conductor que en ese entonces, estaba al frente de un programa.

Las especulaciones sobre Elías Piccirillo no tardaron en llegar

“¿Entonces, quién es Elías Piccirillo?”, se cuestionó Horacio Cabak. “Es la gran pregunta del millón. ¿Por qué a Elías Piccirillo no le gusta que se lo mencione en los medios? ¿Por qué Jesica se molesta tanto cuando lo menciona Berardi?”, insistió Doman.

“Es que cuando vos levantás el perfil, si sos alguien que no es de los medios, empiezan a poner siempre foco en tus actividades, de qué vivís, cómo vivís”, acotó Mariel Di Lenarda.

“Casualmente, su hermano, Martín Piccirillo trabaja en política, pero no tiene nada que ver con esto. Para mí eso es casual. Tampoco le voy a echar la culpa al hermano de un supuesto novio de Cirio de hacer su vida, ni si tiene que ver con la provincia de Buenos Aires”, concluyó Doman, con muchas ganas de conocer más sobre el perfil del nuevo novio de Jesica.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo: los datos «oscuros» que opacan la felicidad de la pareja

Una ex novia del marido de Jesica Cirio, contó que en el año 2010 Piccirillo no era alguien que tenía un buen pasar económico como para llegar ahora a tener todo lo que tiene y agregó que vivían en Florencio Varela en un barrio humilde y que no tenía un buen pasar económico en ese momento.

Según revelaron en otros medios, el empresario comenzó a trabajar en el mundo inmobiliario pero su crecimiento fue vertiginoso y actualmente es accionista del Banco Sucrédito.

En las redes sociales también circula que el nuevo marido de Jesica Cirio con el correr de los años, se fue alejando del barrio para llevar adelante una vida de millonario. Lo que sucede es que los números no cierran y levantan sospechas.

La información que había dado Carlos Pagni en La Nación sobre Elías Piccirillo y su Vínculo con la política

En un artículo publicado, hace tiempo, por La Nación, Carlos Pagni indicó que el empresario, que en los sistemas figura como autónomo, alquiló un yate para viajar a Ibiza y Formentera en el que estuvo Cirio. Las imágenes de la modelo en un barco en España coinciden con lo que dice el periodista. “Las mejores vacaciones junto a la mujer de mis sueños”, escribió el hombre en cuestión en Instagram, un comentario que luego borró.

El especialista en política afirmó que Elías sería familiar de Juan Martín Piccirillo, que fue designado consultor del Estado por la resolución 205 del Ministerio de Transporte, del 5 de abril del año pasado, como miembro de la Comisión Ad Hoc para evaluar un programa financiado por el BID para facilitar la accesibilidad en el transporte público.

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, Piccirillo se dedica a bienes raíces y tiene 37 años. Desde 2014 trabajó en REMAX y desde 2019 se desempeña como agente en Century 21. Jesica Cirio, en las redes sociales, sigue a Julieta Piccirillo, que sería una de las hermanas del joven empresario.