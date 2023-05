Jey Mammon volvió a hablar de la denuncia en su contra: «Estoy muerto en vida»

Jey Mammon le concedió una entrevista a Infobae y quebró en llanto al hablar de cómo transita su vida. Hace dos meses había sido denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual.

El exconductor de La Peña de Morfi se quebró cuando le preguntaron por cómo había cambiado su vida luego de que se haga público el caso y cómo se vio afectada su familia.

“Yo, mirá, cada vez que me levanto digo… es como una incertidumbre total. Es total. No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando”, aseguró, entre lágrimas.

“Estoy en una que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero, mirá, no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida, ¿sabés?”, añadió.

Jey Mammon dijo a qué periodistas llevará a la Justicia

Jey Mammon se prepara para llevar ante la justicia un grupo de periodistas que, según el conductor, lo acusaron falsamente. En la entrevista reveló los nombres.

El conductor llevará adelante demandas millonarias ante «Yanina Latorre, Flor de la V, Ángel de Brito y Karina Mazzocco, reclamando una compensación económica», aunque advierte que su objetivo no es monetario sino que «se sepa la verdad».