Jimena Barón recordó el día que conoció al papa Francisco: «Nos hablaba en argentino»

Jimena Barón estaba en pareja con Daniel Osvaldo cuando el jugador formaba parte del Inter de Milán y todo el plantel recibió la invitación para que los futbolistas viajaran con sus familias a conocer al papa Francisco y recibir su bendición.

Jimena Barón recordó su encuentro con el Papa Francisco y la bendición a Momo

Mediante un posteo en redes sociales, la actriz recordó cómo fue ese día y explicó cómo hizo para llegar y qué le pasó en el lugar.

“1 de septiembre de 2014. Los jugadores del Inter y sus familias estábamos invitados a conocer al papa Francisco. Vivíamos todos en Milán y el encuentro era en el Vaticano (lógicamente). A último momento no sé qué quilombo hubo con mi pareja de ese momento (siempre había alguno) pero me dijo que no lo dejaban viajar, que se tenía que quedar en Milán”, recordó la actriz.

Sin embargo, ella estaba tan ilusionada que ya se había ido a comprar ropa blanca para estar “lo más puros posible”. Entonces le dijo al jugador que consultara si ella podía ir igual, junto con su hijo Morrison.

“Nos dejaron ir con ellos y nos fuimos Momo y yo solos en tren con todo el Inter y sus familias”, destacó la actriz, que nunca se enteró que el protocolo era ir vestidos de color negro.

“¿Qué hacés boluda?, me dijo Wanda en un mar de negro de aproximadamente 100 personas. Ahí me enteré del protocolo. Me hicieron esperar a ver si podían hacer la excepción y finalmente nos dejaron pasar”, destacó Jimena, que compartió en sus redes sociales varias fotos de esa visita.

Sobre Francisco, lo describió como “cálido, amoroso, simpático, saludó familia por familia y nos charló un ratito a cada uno. Lo bendijo a Momo, lo besó. Momo le tocó la cara y le sacó la lengua risueño. Se miraron a los ojos. Nos hablaba argentino, fue un momento mágico”.

Ese mismo día estaba Diego Maradona, que no dudó en alzar al bebé y tomarse una foto para mandársela a Daniel Osvaldo: “Diego me charlaba y Momo nuevamente le tocaba la cara curioso. Hablando de magia, esa fue la historia de los 10 escalones blancos más endiosados que tendré jamás para contarle a mi hijo y ahora a ustedes. Que en paz descanses, Francisco querido”.