Joaquín Levinton: un boleto de avión busca demostrar dónde estaba el cantante el día denunciado

Nuevas imágenes de conversaciones entre el cantante Joaquín Levinton y Paula, la mujer que lo denunció por abuso sexual con acceso carnal, fueron difundidas por la periodista Maru Leone. Los mensajes muestran intentos de comunicación iniciados por la denunciante y referencias a su intención de revertir o revisar aspectos de la denuncia presentada en 2023.

Levinton presentó un boleto de avión como prueba en la causa por abuso

Según la información difundida y replicada por NA, Paula sostuvo haber mantenido una relación informal con el líder de Turf entre 2015 y 2020 y afirmó que durante ese período fue obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales bajo sus efectos, además de participar de encuentros sexuales multitudinarios sin consentimiento previo.

En los mensajes difundidos, Paula busca retomar el contacto con Levinton y plantea un encuentro para hablar sobre lo que declararía ante la Justicia. El músico, según los screenshots, responde que debe seguir las indicaciones de su abogado porque el caso está judicializado.

La denunciante tampoco habría ratificado la presentación inicial ni cumplido con las instancias requeridas, por lo que la causa fue archivada luego de que la Justicia no pudiera localizarla.

Por su parte, Levinton habría presentado espontáneamente un descargo de siete páginas y aportado un boleto de avión que, según su defensa, acredita que se encontraba en Mendoza por un show de Turf el día del hecho denunciado.

De acuerdo con Leone, la causa sería desarchivada para profundizar la investigación.