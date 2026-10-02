Pity Álvarez fue trasladado a una clínica psiquiátrica y espera nuevas pericias

El cantante Cristian “Pity” Álvarez fue trasladado al hospital psiquiátrico Solar Colonial, ubicado en Castelar, donde continuará bajo atención de salud mental. El músico se encontraba internado en el Hospital Tornú y fue derivado a la institución especializada en la estabilización y recuperación de pacientes en distintas etapas.

Pity Álvarez quedó internado y esperan pericias

NA detalló que el traslado se produce mientras permanece en pausa el juicio por el crimen de Cristian Díaz, por el que Álvarez está imputado. El próximo lunes 5 de octubre se realizarán nuevas pericias para determinar su estado y establecer cómo continuará el proceso judicial.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 había ordenado una evaluación interdisciplinaria. Su presidente, Gustavo Goerner, dispuso que el Cuerpo Médico Forense lleve adelante el informe y estableció que los peritos deberán realizar los estudios dentro de los próximos cinco días.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, si se cumplen los plazos previstos, el 13 de octubre se conocería qué ocurrirá con el juicio.

La acusación sostiene que Álvarez asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018, en el complejo Cardenal Samoré de Villa Lugano. Luego habría escapado y descartado el arma antes de dirigirse a Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

El músico, de 54 años, está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión.