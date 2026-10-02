Joaquín Levinton habló tras la denuncia por abuso sexual: “Es una mierda lo que me está pasando”

El cantante Joaquín Levinton se refirió por primera vez a la repercusión que generó la nueva denuncia por presunto abuso sexual en su contra. Agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que, por recomendación de su abogado, no dará más declaraciones. En paralelo, la denunciante volvió a hablar públicamente y su abogada renunció a representarla.

Joaquín Levinton volvió a referirse a la denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal presentada en su contra por una mujer identificada como Paula, con quien mantuvo un vínculo durante varios años. El líder de Turf, que ya había rechazado públicamente la acusación, esta vez decidió limitar sus declaraciones y esperar el avance de la causa.

“Solo quiero agradecerle a la gente por el apoyo. Nada más. Tengo que esperar a que hable mi abogado. No voy a hablar. Es una mierda lo que me está pasando”, expresó el músico este jueves.

Además, agregó: “Les agradezco un montón que me crean y que me manden tantos mensajes lindos”.

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

Según la presentación realizada el lunes 28 de septiembre en la Comisaría Vecinal 2-B de Recoleta, la mujer denunció a Levinton por presunto abuso sexual con acceso carnal.

La denunciante aseguró que mantuvo un vínculo informal con el músico entre 2015 y 2020. También sostuvo que ya había realizado una presentación en 2022, aunque posteriormente desistió de continuarla.

De acuerdo con su versión, retiró aquella denuncia después de que el cantante se enterara y se lo pidiera. Levinton dio una versión diferente de esos hechos y negó las acusaciones en su contra.

La causa deberá determinar ahora qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, las afirmaciones de la denunciante constituyen acusaciones que deberán ser investigadas judicialmente.

La denunciante volvió a hablar y relató graves episodios

En declaraciones televisivas, Paula explicó los motivos por los que decidió recurrir nuevamente a la Justicia.

“Hice la denuncia para dar mi testimonio de lo que me pasó durante todo este tiempo que estuve sometida a diferentes amenazas e injurias”, sostuvo.

La mujer aseguró que durante el vínculo atravesó situaciones violentas y afirmó que, en distintas oportunidades, Levinton habría intentado impedir que abandonara su vivienda. También denunció haber sido obligada a consumir sustancias y a participar de grabaciones de contenido sexual.

“Fueron los peores cinco años de mi vida”, manifestó al describir el vínculo que, según contó, mantenía de manera esporádica con el músico.

En otro tramo de su relato, aseguró que en una oportunidad Levinton la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse del lugar. Todas estas afirmaciones forman parte de la versión aportada por la denunciante y deberán ser investigadas en el marco de la causa.

Renunció la abogada de la mujer que denunció a Levinton

En medio de la repercusión del caso se produjo otro giro: Adela González, abogada que representaba a la denunciante, comunicó este jueves que dejó de patrocinarla.

La letrada explicó su decisión al mencionar “diferencias de índole personal y profesional”, aunque aclaró que no podía brindar mayores precisiones debido al secreto profesional.

Posteriormente, González volvió a hablar sobre su alejamiento y marcó distancia de la exposición que tomó el expediente.

“No me interesa lo mediático, más en este tipo de casos. Si no respetan mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen”, expresó.

De esta manera, el caso continúa abierto con versiones contrapuestas: mientras la denunciante ratificó públicamente las acusaciones y describió diferentes episodios que atribuye al cantante, Levinton negó la denuncia y anticipó que, por el momento, dejará las declaraciones en manos de su abogado.