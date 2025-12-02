Joaquín Sabina se despidió para siempre de los escenarios con un show histórico en Madrid

Joaquín Sabina se despidió definitivamente de los escenarios con un concierto histórico en Madrid, ante 12.000 personas, en una noche que él mismo definió como una de las que recordará “con más emoción”.

Joaquín Sabina anunció su retiro y dio su último recital ante 12.000 personas en Madrid

“Este concierto en Madrid es el último de mi vida y, por tanto, el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”, expresó el cantautor, visiblemente conmovido.

La despedida ocurrió a sus 76 años, en el cierre de la gira “Hola y adiós”, en el Movistar Arena de Madrid. “Un adiós enormemente agradecido”, afirmó Sabina al dirigirse a su público.

Entre los 12.000 asistentes no solo hubo seguidores que lo acompañan desde hace décadas: también estuvieron presentes figuras destacadas de la política y la música española, que se sumaron al homenaje.

“Esta gira que se llamaba ‘Hola y adiós’ ya pasó por medio mundo, con un total de 71 conciertos. Y esta noche ya se llama solo ‘adiós’”, dijo el artista, en uno de los momentos más emotivos del show.

La velada comenzó con “El último vals” y continuó durante más de dos horas con un repaso por sus canciones más emblemáticas. Al finalizar, Sabina se quitó el sombrero en señal de agradecimiento y permaneció inmóvil, escuchando una ovación interminable que llenó el estadio y que, sin dudas, quedará grabada en su memoria.

Tras el espectáculo, el músico compartió un mensaje en sus redes sociales que funcionó como cierre perfecto a su carrera en vivo:

“Ha sido un adiós enormemente agradecido porque he ido viendo, al vivir y viajar, cómo han viajado y crecido mis canciones y yo con ellas. Y cómo han conseguido, de un modo misterioso, colarse en la memoria sentimental de varias generaciones. Todo eso tengo que agradecéroslo a vosotros, porque sin vosotros las canciones no existirían. Gracias eternas”.

NA