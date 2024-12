Adrián Pallares y Rodrigo Lussich vuelven a América y estarán al frente de «Intrusos»

En los últimos días, corrió el rumor de que Florencia De la V dejaría la conducción de Intrusos para el 2025 en América TV. Por otra parte, las sospechas había sobre que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tomarían el mando del programa tras haberse despedido de Socios del espectáculo, el ciclo que conducían en El Trece se hicieron realidad.

Ángel De Brito fue el encargado de confirmar la noticia

Tras el reciente anuncio del cierre de Socios del espectáculo en eltrece, la dupla volverá a liderar el emblemático proyecto, lo que marca su retorno a la señal donde ya habían trabajado juntos en 2021 después de la salida de Jorge Rial.

La noticia fue revelada por Ángel de Brito en su cuenta de X, donde compartió una fotografía de los conductores firmando contrato. Aunque Lussich y Pallares no han dado declaraciones directas sobre el regreso, Lussich expresó a LA NACIÓN: “Estoy muy entusiasmado con lo que viene. La marca ‘socios’ nos identifica, y la llevaremos adelante, más allá del título del programa. Intrusos es una marca con peso, pero el programa somos nosotros donde estemos”. Esta vuelta no solo representa un regreso simbólico, sino también una apuesta fuerte de América TV por renovar su programación vespertina.

Esta nueva propuesta atrajo la atención de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich ya que superó a la que tenían en Canal Trece, en términos económicos y de visibilidad en pantalla.

El regreso de Intrusos con Lussich y Pallares está previsto para febrero de 2025, coincidiendo con el aniversario del programa. La dupla, consolidada como una de las más influyentes en el ámbito del espectáculo, busca imprimir su estilo en esta nueva etapa, prometiendo un ciclo renovado y en sintonía con su histórica trayectoria.

Flor de la V y su equipo desvinculados de Intrusos

«Creo que no es nada personal lo de Florencia, sino que la nueva cabeza de América ya tenía otra persona pensada para ese lugar. No es que Florencia no haya sabido desplegar su talento, el medio es así», reveló Tomás Dente.

Por otra parte, el periodista Pepe Ochoa había asegurado en Bondi Live que “limpiarían” a Flor de la V y a todo su equipo, salvo a Marcela Tauro.

Otras de las cosas que trascendieron fue que el canal habría querido a Jorge Rial para la conducción de Intrusos, pero que finalmente quedó la dupla Lussich-Pallares.

“¿Saben a quién llamaron antes? A JORGE RIAL, esto fue cuando asumió Avila. Hubo un llamado concreto para que el conductor vuelva a su nave insignia con motivo de los 25 años de Intrusos. En el combo también estaba que pueda dar sugerencias en cuanto al armado de la programación”, informó Leo Arias en su cuenta de X.

Flor de la V, quien asumió la conducción de Intrusos en 2022, estaría considerando otros proyectos, lo que marca su salida como otro cambio significativo en el ciclo. Según fuentes cercanas, la actriz busca nuevos desafíos personales y profesionales.