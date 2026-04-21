Jorge Rial se separó de María del Mar Ramón tras tres años de relación

El periodista y conductor Jorge Rial volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse su separación de la escritora colombiana María del Mar Ramón, con quien mantenía una relación desde hacía tres años.

La noticia fue revelada en el programa LAM y luego confirmada por la propia autora, quien eligió mantener la discreción que caracterizó siempre al vínculo.

Una separación en buenos términos

Según se informó en distintos medios, la ruptura se dio de manera amistosa y sin conflictos públicos. La propia María del Mar Ramón expresó que la decisión fue tomada desde el “amor, el cariño y el respeto”, evitando profundizar en detalles personales.

La pareja había construido una relación lejos de la exposición mediática, lo que hizo que la noticia sorprendiera incluso a quienes seguían de cerca la vida del conductor.

Los motivos detrás de la ruptura

De acuerdo a lo revelado en televisión y replicado por medios como TN y portales de espectáculos, el principal motivo de la separación fue la distancia y los compromisos laborales de la escritora.

Ramón se encuentra desarrollando proyectos en Colombia y España, lo que implicó un cambio de residencia y una dinámica difícil de sostener para la pareja.

Incluso, se detalló que la autora ya no vive en Argentina y continuará con su carrera en el exterior, mientras Rial permanece en el país con sus proyectos profesionales.

Una relación marcada por el bajo perfil

El vínculo entre Rial y Ramón se hizo público en 2023, en un contexto muy particular: durante el infarto que sufrió el periodista en Bogotá, donde ella lo acompañó.

Desde entonces, la pareja optó por una relación reservada, sin apariciones constantes en redes sociales ni eventos, algo poco habitual en el mundo del espectáculo.

Un nuevo capítulo para ambos

Tras tres años juntos, ambos decidieron seguir caminos separados, priorizando sus proyectos personales.

Por el momento, ninguno de los dos profundizó en la ruptura, pero todo indica que se trata de un cierre maduro y sin escándalos, en línea con el perfil que mantuvieron desde el inicio.



En un contexto donde muchas separaciones mediáticas terminan en polémica, la de Jorge Rial y María del Mar Ramón se diferencia por su tono: silenciosa, respetuosa y atravesada por decisiones profesionales que marcaron el rumbo final de la relación.