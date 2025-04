José María Muscari le contó a Mirtha Legrand una decisión familiar sobre Sex: los detalles

El director teatral José María Muscari fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha, y emocionó al hablar de su vida familiar y del vínculo que forjó con su hijo Lucio, a quien adoptó legalmente hace casi dos años, cuando el adolescente tenía 15 años.

José María Muscari: “Esperé a que cumpliera 16 años para llevarlo a ver Sex”

“Hace casi un año y medio que estamos juntos. Lucio ya cumplió 17. No me dice papá, me dice viejo, muy de adolescente”, contó con una sonrisa ante Mirtha Legrand, en la primera emisión del ciclo 2025.

Según supo Noticias Argentinas, Muscari relató que la convivencia y el cariño se consolidaron rápidamente. “Tenemos una relación bárbara que se construye día a día. Tengo un hijo muy mágico. Es maravilloso», expresó.

Consultado sobre los momentos que comparten, el director reveló entre risas: “Esperé a que cumpliera 16 años para llevarlo a ver Sex”, en referencia a su famosa obra teatral.

Muscari también reflexionó sobre lo atípico de su rol paterno: “Como no estuvimos juntos toda la vida, no hay distancia. Estamos siempre pegados, tenemos muchas actividades”, explicó.

Durante el programa, Muscari habló también del homenaje teatral que dirige en honor a Mirtha Legrand, en el Palacio Libertad, con un elenco diverso de actrices que, según dijo, no la imitan sino que “se dejan atravesar por su existencia”.

“Elegí especialmente mujeres que no se parecen en nada a vos. Hay monólogos, diálogos y escenas de tu vida. Es un proyecto original y emotivo”, le explicó a la conductora, quien agradeció la iniciativa.