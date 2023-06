Juan Darthés podría reaparecer ante su público: los detalles de la decisión del actor

Tras la determinación tomada por la Justicia de Brasil ante la denuncia por abuso sexual de Thelma Fardín, el actor Juan Darthés estaría preparando su reaparición pública luego de mantenerse en silencio durante cinco años.

Después de la irrupción del colectivo «Actrices Argentinas» acompañando en su denuncia a Thelma Fardín, en diciembre de 2018, Juan Darthés solo hizo declaraciones con Mauro Viale, en una entrevista que generó gran revuelo en general por la calidad de su testimonio, antes de irse a Brasil.

Ahora, según informaron en «Socios del Espectáculo», Juan Darthés haría una reaparición pública a través de sus redes sociales. El propósito de su mensaje sería ratificar su inocencia, evitando las preguntas del periodismo argentino.

De acuerdo a lo explicado por Mariana Brey, está en los planes de Juan Darthés «hacer un video grabado a través de sus redes sociales, que va a publicar el próximo lunes». «En este video le va a hablar a su público y va a agradecer. No tiene intenciones de hablar de la causa, pero sí de demostrar una vez más que tiene razón y es inocente» sostuvo la periodista.

Thelma Fardin apelará el fallo que absolvió a Juan Darthés

Luego de que se confirmara la absolución de Juan Darthés en la causa por abuso sexual que le había iniciado Thelma Fardin, la propia actriz habló en conferencia de prensa y aseguró que «esto no termina acá«. Además, su abogada, Carla Junqueira, confirmó que apelarán el fallo de la Justicia.

En su exposición, la actriz cuestionó la decisión y consideró que el Poder Judicial «es el último bastión de un sistema patriarcal«. En esa línea, indicó que en la Justicia brasileña, donde tramitó la denuncia contra el actor, «solo el 1% de los casos por abusos sexual obtiene condena».

Junto a sus abogados Carla Junqueira y Martín Arias Duval, que antes se refirieron a la absolución en términos legales, la interprete hizo un llamado a las víctimas de abuso sexual y violencia de género en general a que «no se adoctrinen» con un fallo de estás características. «No me adoctrina a mí«, insistió.

Fardin, que había denunciado a Darthés por un presunto abuso sexual en 2009 cuando ambos se encontraban de gira con la obra Patito Feo en Nicaragua, comentó que era «extraño» que su caso hubiese tenido una condena en primera instancia en una Justicia como la de Brasil, sobre la que añadió además que «no tiene perspectiva de género«.

Respecto a lo evaluado por el fallo conocido esta mañana, garantizó que el abuso sexual se probó, pero sin la penetración, ya que no se encontraron pruebas suficientes en este aspecto. A su vez, explicó que la Justicia decidió la prescripción del hecho porque ocurrió en 2009.