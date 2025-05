Juana Repetto busca niñera y llevó calma a las candidatas: “Soy menos pretensiosa que Calu Rivero” 

Tras separarse de Sebastián Graviotto, Juana Repetto busca niñera. La influencer contó que necesita ayuda con sus hijos y expuso cuáles son los requisitos que debe cumplir quien aspire al empleo.

Este lunes, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto habilitó una caja de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran. Fue entonces que una usuaria quiso saber detalles de cómo repartía la crianza con su expareja.

¿Qué requisitos pide Juana Repetto para ser la niñera de sus hijos?

“Nunca críe 50-50. Esa es la realidad. Yo me ocupo de prácticamente todo con los chicos, como fue siempre, y ahora un poquito más. El padre está ocupado también con… su hija más grande tiene muchas actividades y se está ocupando él, entonces tampoco mucho tiempo. Y yo estoy acostumbrada a ocuparme yo, entonces lo sigo haciendo», respondió.

Acto seguido, señaló que como está trabajando un poco más necesita ayuda. “Si conocen empresas de confianza que consigan niñeras o empleadas, bienvenido sea el dato. Me avisan, estoy en búsqueda”, pidió.

En otra historia, habló de los requisitos y recordó cuando Calu Rivero abrió un casting de “almas viajeras” para encontrar a la niñera indicada. “Menos pretenciosa que Calu. Con que cumplas y tengas buena onda con los pibes, ya estamos”, aclaró.

Juana Repetto apuntó contra Sebastián Graviotto: “Estoy un poco enojada”

Entre las preguntas que recibió Juana, hubo una seguidora que quiso saber cómo estaba y ella no ocultó su malestar.

“Hoy estoy un poco enojada. Enojada por esto de tanta injusticia… Seis años en pareja intentando algo que no logra, pero cuando te separás, sucede”, lanzó. Y continuó: “Así que estoy muy enojada, la verdad, con la situación. La injusticia a mí me desata ira. Así que estoy como en modo Calu Rivero, buscando a alguien que me ayude porque lamentablemente si no era el pádel, son actividades de otros niños”.

A modo de cierre, reveló cómo está su relación con Sebastián Graviotto, el papá de Belisario. “Estamos en los términos en los que estábamos antes de separarnos, motivo por el cual había que separarse”, sostuvo.

A corazón abierto, admitió: “Básicamente, nos cuesta mucho llevarnos bien y ponernos de acuerdo. A mí la injusticia me desata ira. Nunca logramos terminar de encontrarle un equilibrio al tema del ensamble familiar”.

Más allá de su malestar, dejó en claro que con los nenes no hay ningún tipo de problema. “A mí la injusticia me desata con mucha violencia. Así todo. Por ahí, entre nosotros, hay algún ida y vuelta bastante c…, pero con los chicos hemos compartido momentos, plaza y todo bárbaro”, concluyó.