Mariana Brey destrozó a Nancy Pazos: «No es lo suficientemente valiente para decírmelo en la cara»

Mariana Brey no se guardó nada al hablar sobre su relación con Nancy Pazos, su compañera en el programa A la Barbarossa. En diálogo con el móvil de A la Tarde (América Tv), la periodista mostró la tensión que quedó en evidencia tras el regreso de Pazos al programa luego de una ausencia relacionada con la entrevista que Brey realizó a Javier Milei.

Mariana Brey sin piedad contra su compañera Nancy Pazos

Brey fue contundente al expresar su descontento: «Nada me pasa con lo que ella diga. No es lo suficientemente valiente para decírmelo en la cara». Además, cuestionó la actitud de Pazos, señalando que «lo que pasa es al aire» y que no hay nada fuera de cámaras, insinuando que las declaraciones de su colega son poco sinceras. «Le doy mucho valor a las opiniones de personas serias, respetuosas, que cuidan sus trabajos», disparó, dejando claro que no considera a Pazos dentro de ese grupo.

🔥 MARIANA BREY DESTROZÓ A NANCY PAZOS



💬 "No me pasa nada con lo que dice Nancy"

💬 "No tiene valor para decirmelo en la cara"

💬 "El respeto se gana"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/oWx21Vn3hw — América TV (@AmericaTV) May 19, 2025

La panelista también criticó lo que calificó como una contradicción en Pazos: «Nefasto es bandera en el pañuelo verde y no ser sonora con las mujeres. Esa hipocresía, esa contradicción, para mí es nefasto». Brey remarcó que el respeto se gana y, aunque afirmó respetar a todos sus compañeros, su tono dejó entrever que su relación con Pazos está lejos de ser cordial.

Por otro lado, Brey destacó el profesionalismo del resto del equipo, incluyendo a Paulo Cable, y se refirió al clima laboral con un toque irónico: «Hermoso clima laboral, qué lindo, ¿no?». También apuntó contra el estilo periodístico de Pazos, acusándola de defender cuestiones políticas más que de hacer periodismo objetivo: «Para mí no es periodístico, están defendiendo cuestiones políticas». Según Brey, Pazos estaría alineada con ciertas posturas, mientras que ella misma se identifica con otras figuras, como Manuel Adorni, a quien calificó como «el mejor vocero presidencial«.