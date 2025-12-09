Juana Repetto reveló por qué está distanciada de su mamá, Reina Reech

La actriz Juana Repetto decidió poner fin a las especulaciones y contó cuál fue el verdadero motivo por el que no se la vio acompañada por su madre, Reina Reech, durante el reposo indicado por su tercer embarazo, en medio además de su reciente separación de Sebastián Graviotto.

Juana respondió preguntas de sus seguidores en Instagram, donde muchos le consultaron por la ausencia de su mamá en un momento tan delicado. Ante la insistencia, la actriz decidió aclararlo con total sinceridad.

Reina Reech y Juana Repetto: la razón real por la que no se las vio juntas en el embarazo y qué pasó con los rumores

“Me venían preguntando si estábamos peleadas y por qué no venía a ayudarme que estoy en reposo. Yo no lo iba a contar porque es algo privado de ella, pero ahora me dijo que ya salió en todos lados”, explicó.

Lejos de cualquier conflicto familiar, Juana reveló que la distancia se debió a un problema de salud que atravesó Reina.

“La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran el reposo”, contó, desestimando así cualquier versión sobre una pelea.

Mientras Juana debía permanecer quieta por indicación médica, su madre transitaba la recuperación de una cirugía de reemplazo de cadera. Aun así, la actriz destacó el esfuerzo de Reina por estar presente en cuanto pudo: “Apenas pudo, lo primero que hizo fue tomarse un remise y venir. De hecho, decidió operarse la cadera finalmente porque quiere estar 0 km para el nacimiento del gordo”.

Para evitar nuevas dudas, Juana agregó un mensaje en el video que compartió en sus redes:

“Mi madre está regia y nosotras estamos fantástico. Se hizo una cirugía de reemplazo de cadera dos semanas antes de mi reposo, entonces estábamos las dos que no podíamos salir y por eso no nos vieron juntas por un mes”.