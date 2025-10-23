Juana Repetto reveló el nombre de su futuro bebé por error: cómo se llama

Juana Repetto compartió con sus seguidores los regalos que recibió por el Día de la Madre y sin querer, mostró el nombre de su futuro bebé. La influencer buscaba mantener el nombre de su hijo con Sebastián Graviotto en secreto, pero su propia edición le jugó una mala pasada.

El descuido que dejó el nombre al descubierto

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, la mamá de Tobirio y Belisario explicó a sus seguidoras que cuando uno tiene hijos pequeños, es ella quien se tiene que ocuparse de autorregalarse algo por la fecha especial.

“Me autocompré un regalo del Día de la Madre, se los di ayer para que pongan ‘mamá, te quiero’, y para que ahora me los den, porque si no, no hubiera tenido el regalo del Día de la Madre”, contó al principio de su video.

La hija de Nicolás Repetto mostró su reacción en vivo rodeada de sus dos hijos, que “le dieron” un collar con los nombres de los cuatro, junto a un mensaje “para mamá”.

“Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del bebulo así que no lo podemos mostrar entero”, explicó la influencer.

Sin embargo, el nombre se puede ver al principio del video, cuando muestra la dedicatoria de su hijo mayor.

“Timoteo” se puede llegar a leer en el único collar que quedó enfocado en la pantalla, para mala suerte de Juana.

Meses atrás, Juana sorprendió a sus seguidores al revelar que se encontraba en la dulce espera de su tercer bebé junto a Sebastián Graviotto, a pesar de haber anunciado su separación semanas antes.

La pareja no retomó su relación, pero recibe la llegada de Timoteo “con amor y buena energía”, según expreso el propio Graviotto en una entrevista a Intrusos.