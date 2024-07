Juegos Olímpicos París 2024: cómo es la historia de amor del jugador de Los Leones y el viceprimer ministro de Países Bajos

La Selección Argentina de hockey sobre césped, Los Leones, debutará en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde buscarán obtener una medalla olímpica tras haber llegado al oro en Río de Janeiro 2016. El partido bautismal será desde las 8.15 y ante el elenco de Australia.

El equipo Albiceleste integra el Grupo B con Bélgica, India y Nueva Zelanda y si bien aspira a un podio olímpico, este certamen tendrá varios jugadores debutantes, en el período de renovación en el que ingresaron Los Leones.

Una historia que merece ser contada

Pero más allá de lo deportivo, en la delegación nacional hay otra historia de amor digna de ser contada y tiene que ver con el jugador Nicolás Keenan (reserva del plantel principal), quien está en pareja con un político de Países Bajos.

El nacido en Buenos Aires tiene una relación con Rob Jetten, el viceprimer ministro de Países Bajos, y a quien conoció durante su estadía en el HC Klein Zwitserland de ese país, donde juega desde 2016.

«Hola, mi amor. Puede que te sorprenda verme aquí, pero no quería perder la oportunidad de decirte lo orgulloso que estoy de vos. Lo que haces es muy inspirador para todos nosotros. Todas las horas, trabajo duro y pasión que pusiste en esto. Te apoyamos, te respaldamos, sigue así. Y, sobre todo, te amamos», escribió el político, de 37 años,en un claro mensaje para Keenan.

Recordemos que Keenan debutó con la selección mayor en la FIH Pro League de 2019 y desde allí es habitualmente convocado para representar a nuestro país, más allá de haber tenido la oportunidad de optar por jugar para España.

La vez que Nicolás Keenan pensó en dejar todo

Siendo uno de los jugadores más brillantes del seleccionado argentino masculino de hockey, hubo un momento en el que pensó en dejar todo por una difícil situación que atravesó y que narró en detalle en un emotivo diálogo con el periodista neerlandés Pepijn Keppel para el diario Trow de de las tierras de Máxima Zorreguieta.

«Antes de hablar abiertamente sobre mi orientación sexual, sucedió que un jugador argentino de una generación mayor, un ex compañero de equipo, se me acercó durante el entrenamiento y me dijo sobre una foto que había publicado en Instagram: ‘¿Por qué compartes eso? Es súper gay’. Yo estaba en shock y no podía concentrarme durante todo el entrenamiento. Eso fue muy difícil para mí. También porque acababa de unirme a la Selección y todavía tenía que ganarme un lugar en el equipo, así que cuando decidí dejar de esconderme, me sentí vulnerable, tenía miedo de que eso volviera a suceder», reveló.

«La actual Selección Argentina es un equipo muy unido y motivado, pero también hay que entender que hay 35 jugadores luchando por sólo 16 plazas. Es cada uno por su cuenta, al final todos quieren ir a los Juegos Olímpicos. Cuando pierdes una pelota, por ejemplo, también es por eso que no quería ponerme en el centro de atención, eso te hace vulnerable».

Cuando el periodista le preguntó si alguna vez pensó en dejar de jugar profesionalmente al hockey por estos hechos de discriminación, contestó que sí.

«Eso no se debió sólo a la lucha con mi orientación sexual. Creo que todos los atletas a veces piensan en dejarlo. Es una vida dura. Entrenamos duro, viajamos mucho, vivo para el deporte, todo me cuesta”, sintetizó.

«Después de los Juegos de Tokio 2021 me estrellé. Incluso desarrollé miedo a volar, aunque vuelo regularmente desde que era joven. Pensé: ‘¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando?’ Ese mismo año mis padres se separaron, yo rompí con mi novio y luego decidí dejar mi vida en pausa durante seis meses y buscar ayuda psicológica. Necesitaba tiempo. Pronto supe con seguridad que quería ir a los Juegos de París, pero en lo que respecta al amor estaba perdido. Afortunadamente, todo encajó con Rob y estoy muy agradecido por haber tenido suerte», detalló.

Nicolás Keenan contó que jugar al hockey se convirtió en un escape

Keenan no da vueltas en decir que este deporte se convirtió en una cuestión de huir, aunque “al mismo tiempo sabía que no podía huir de mi orientación”.

“Creo que el impulso sexual es la parte más animal del hombre, que es imposible escapar de él. Lo he visto con amigos, donde no podían expresarse y por tanto tenían problemas de salud. Tiene que salir en algún momento, sino explotará”, sumó.

«Cuando estaba con mi familia en Argentina con Rob en el invierno, un pariente me habló de mi tío abuelo, a quien también le gustaban los hombres y se retiró a un pequeño pueblo en la Patagonia. Vivió solo hasta que murió solo. Afortunadamente, no resultó así para mí, afortunadamente siempre tuve la opción de escapar en el hockey. No quiero sonar muy cursi, pero nunca sentí la conexión que tengo con Rob. Eso me dio la confianza. Que esta la manera correcta es que ya no tengo que esconderme de quién soy», confesó.

Nicolás este verano visitó San Martín de los Andes, un lugar espectacular de la Patagonia

Nicolás Keenan, uno de los referentes del hockey argentino

Su apellido es uno de los infaltables dentro de los Leones, pero cuando el director técnico del equipo, Mariano Ronconi, comunicó a principios de junio la lista de convocados para París 2024, muchos se sorprendieron de que decidiera que Nicolás formara parte de la reserva. Es que en esta oportunidad el entrenador decidió a apostar a jugadores más jóvenes como Bautista Capurro y sostener a Lucas Toscani, Maico Casella, Agustín Mazzilli, Lucas Martínez y Tomás Domene. Sin embargo allí se encuentra Nicolás, compartiendo sus días con el team nacional.

Keenan tuvo su debut olímpico a los 24, luego de hacer carrera en el Club Ciudad de Buenos Aires, aunque desde los cuatro años le dio rienda suelta a su pasión. Cuando tenía 12, continuó su formación en el Club Egara de Cataluña, donde lo “perfeccionaron más en lo táctico y competitivo”, según contó hace un tiempo en una entrevista con La Nación.

Por su talento, desde España lo tentaron cuando tenía 15 años a vestir la camiseta de ese país, pero no aceptó. En 2014 Ronconi lo convocó para ser parte del seleccionado junior, antes del Mundial de hockey de La Haya, debutando en enero de 2019, con el mayor, en Córdoba, en el marco de la Pro-League.

“Es impresionante jugar al lado de campeones olímpicos que tienen muchísima experiencia. En cada entrenamiento nos enseñan y, sobre todo, acá en Japón siento que te llevan para adelante. Te aceptan, te impulsan, nunca te paran.. Es un honor, porque mi sueño es seguir sus pasos”, afirmó sobre la posibilidad de codearse con otros atletas de su talla en una competencia internacional de este tipo.

Con información de Crónica y Revista Gente