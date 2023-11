Julia Mengolini demandará a Yanina Latorre tras acusarla de «chorra»

Después del duro cruce entre Yanina Latorre y Julia Mengolini, la periodista anunció que la llevará a la Justicia. La fundadora de Futurock lo afirmó luego de que la panelista de LAM la acusara de «chorra» y «estafadora».

En Duro de Domar, Mengolini lanzó: «Yanina ya se pasó. Esta tirria que tenemos tiene unos cuantos años, me la vengo bancando desde hace un montón. Cada tanto contesto, pero mucho menos que ella, o a veces la dejo hablando sola porque no me resulta interesante el personaje ni lo que plantea. Es todo mentira y habla sin parar, no hay una conversación mínimamente interesante».

La pelea entre Mengolini y Latorre continuará en la Justicia

«Ya se pasó un poco. Acusarme de chorra y estafadora, es algo a lo que pienso ponerle un límite. Y esta discusión la voy a seguir en el ámbito que corresponda», aseguró la periodista.

«En Tribunales», remarcó el conductor Pablo Duggan. «Seguramente sí. Porque ahora ya se pasó. Me parece que está zarpadísima», expresó Mengolini.