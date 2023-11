Julia Mengolini le respondió a Yanina Latorre: «Festejó que me voy a quedar sin trabajo»

La panelista Yanina Latorre, una de las figuras de la esfera mediática, se hizo eco de los resultados de las elecciones presidenciales en el balotaje del último domingo. En una de sus declaraciones, apuntó contra Julia Mengolini y la periodista le respondió.

Al aire de Duro en domar por El Nueve, Mengolini se refirió a los dichos de Yanina Latorre y dijo: «Yanina estuvo festejando mucho que yo me voy a quedar sin trabajo. Lo dijo en la radio, me mandaron un montón de cortes. Que se quede tranquila, yo no me voy a quedar sin trabajo, pero mucha gente sí».

La respuesta de Julia Mengolini a las declaraciones de Yanina Latorre

Al respecto vaticinó: «Yo no me pondría feliz por que nadie se vaya a quedar sin trabajo«. Luego, continuó «con todo lo que está pasando, ¿eso es prioritario para ella? Tiene una obsesión. Ella está feliz con el cambio de gobierno, entonces disfrutá de eso«, siguió.

A modo de cierre, Mengolini consideró que Yanina «hubiera sido una buena vocera presidencial» para La Libertad Avanza (LLA) ya que «le va a gustar mucho dar noticias de que hay mucha gente quedándose sin trabajo».