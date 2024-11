Juliana Awada y Mauricio Macri se mostraron juntos, luego de los rumores de crisis

En medio de rumores de separación, Juliana Awada y Mauricio Macri asistieron a la gala a beneficio del Hospital Austral que organizó Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier. Según informó la revista Gente, la pareja se sentó en la mesa principal junto a los anfitriones. Allí también compartieron con Mirtha Legrand, la invitada de honor que tuvo el evento.

«Si bien no dieron declaraciones a la prensa, el matrimonio se mostró supercómplice ante el resto de los invitados y ante las cámaras que los fotografiaron. De este modo, dejaron en claro que los rumores sobre su relación eran completamente falsos y que están en un excelente momento de su relación», detalló Gente.

Además de mostrarse en público, la diseñadora se encargó de dejar en claro que no existe tal crisis con su marido. Por eso, durante el fin de semana Juliana compartió en Instagram una serie de fotografías junto al político.

Mauricio Macri, Juliana Awada y los rumores de crisis

Días atrás, en Socios del Espectáculo, Mariana Brey había compartido información respecto a la presunta crisis de pareja entre Mauricio Macri y Juliana Awada. «Le pregunté sobre este rumor de separación que en el mes de junio ya se había empezado a escuchar, pero, en las últimas semanas, sonó cada vez más fuerte», comentó Mariana sobre su charla con la exprimera dama.

«La gente está aburrida, estamos superbién y mejor que nunca, que la gente se ocupe de uno y no de los demás», le dijo Juliana a Mariana, según leyó al aire la panelista de El Trece. El propio Mauricio Macri también había desmentido los rumores de crisis. «Confirmo que estoy muy bien… No sé quién se está haciendo ilusiones, pero no va a pasar por ahí. Gente que está aburrida y que tiene que decir algo», había señalado el expresidente, al hablar con la prensa.