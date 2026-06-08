Quién era el joven que murió tras chocar contra una garita en la Ruta 151, cerca de Catriel

La Ruta Nacional 151 fue escenario de otro trágico choque el sábado a la madrugada cuando un joven murió tras impactar con una garita que se encontraba en el acceso sur de Catriel. El violeto impacto causó la muerte en el acto de la víctima y la estructura de hormigón quedó totalmente destruida.

En las últimas horas trascendió la identidad del joven. Fuentes oficiales aseguraron a Diario RÍO NEGRO que una persona sobrevivió al hecho, pero se encuentra internado con heridas graves.

Identificaron al joven que murió en el choque fatal de la Ruta 151

La víctima viajaba a bordo de una Toyota Hilux y fue identificada como Agustín Héctor Sosa. El joven tenía tan solo 22 años y por el momento se desconoce si era quien conducía la camioneta.

Su cuerpo fue entregado a su familia luego que las autoridades realizaran las pericias correspondientes y el domingo se realizó su velatorio en la ciudad de Catriel, lugar de donde era oriundo. «Sus familiares, amigos y seres queridos participan con pesar su partida y acompañan en este difícil momento», expresaron en un comunicado difundido en redes.

Foto gentileza

En cuanto a la otra persona que viajaba junto a Sosa, aún no trascendió cuál es su estado de salud pero se supo que se encontraba internado en el hospital local debido a sus graves lesiones.

Choque fatal en la Ruta 151: lo que se sabe del hecho

De acuerdo con la información brindada, una de las hipótesis indica que el hecho ocurrió cuando dos camionetas circulaban a alta velocidad en dirección a la Ruta 151.

Según informaron medios locales, el siniestro fue detectado alrededor de las 5 por el Centro de Monitoreo Municipal, que activó el alerta a los equipos de emergencia.

Por causas que todavía se intentan determinar, el conductor de la Toyota perdió el control del vehículo e impactó de lleno contra la caseta de hormigón donde se resguardan herramientas y equipos de riego. Mientras que el segundo vehículo se habría retirado del lugar tras el choque.

La Toyota era ocupada por dos personas, una de ellas era Sosa que murió en el acto y la otra fue asistida por personal médico.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron la camioneta con importantes daños estructurales producto de la colisión. La escena obligó a desplegar un amplio operativo en la zona durante varias horas.