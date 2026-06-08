Adiós a una grande de la escena nacional: murió María Rosa Fugazot a los 83 años

El ambiente artístico argentino se despierta con una noticia que genera profunda consternación y tristeza: la reconocida actriz María Rosa Fugazot murió este fin de semana a los 83 años, en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia se conoció tras un procedimiento de las fuerzas de seguridad en el norte de la capital. Según pudo confirmar La Nación a través de reportes de fuentes policiales, los agentes acudieron al departamento de María Rosa Fugazot, ubicado en el barrio porteño de Palermo, tras recibir un llamado de emergencia por una persona descompensada en el interior de la vivienda.

Al ingresar al domicilio, los profesionales de salud constataron el deceso de la histórica comediante y dramaturga, dando inicio a las pericias de rigor.

Murió María Rosa Fugazot: las pericias policiales en su residencia de Palermo

El hallazgo de la querida intérprete motivó el despliegue inmediato, con la intervención de las autoridades judiciales y policiales en la jurisdicción de Palermo. La llamada al sistema de emergencias alertaba sobre la falta de respuestas de la actriz en su domicilio particular, lo que derivó en el ingreso de los uniformados.

Si bien la causa penal se encuentra bajo las primeras instancias de investigación para determinar las causales biológicas del deceso, el entorno íntimo de la actriz fue notificado de inmediato, manteniéndose un perfil de absoluta reserva en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

La partida de María Rosa Fugazot deja un vacío incalculable en la industria del entretenimiento, donde consolidó una trayectoria impecable en cine, teatro y televisión, ganándose el afecto de múltiples generaciones de espectadores.

Su profesionalismo y su carisma la convirtieron en una figura central de la comedia y el drama nacional, siendo recordada por sus papeles junto a los grandes capocómicos del país y su incansable labor gremial en favor de sus compañeros de profesión.

El doloroso antecedente familiar: la muerte de su hijo René Bertrand en junio 2025

La partida de la destacada actriz se produce a un año de una de las mayores tragedias personales que debió afrontar en su etapa madura. En junio 2025, la comunidad artística se había conmovido ante la prematura muerte de su hijo René Bertrand, el talentoso actor, director y productor teatral con quien María Rosa compartía no solo el lazo sanguíneo sino también una profunda complicidad sobre los escenarios.

El deceso de René Bertrand significó un golpe emocional devastador para la salud y el ánimo de la veterana artista, quien desde entonces se llamó a un lógico e íntimo recogimiento familiar.

Hoy, la coincidencia temporal de estos trágicos sucesos reaviva las muestras de afecto y los mensajes de condolencias por parte de la Asociación Argentina de Actores y la comunidad de creadores locales, quienes destacan la entereza con la que María Rosa Fugazot transitó sus últimos meses de vida tras la ausencia de su hijo René Bertrand.

Mientras las autoridades de la seccional de Palermo completan las actuaciones administrativas, el público despide a una de las últimas grandes divas de la escena nacional, cuyo nombre ya queda inscrito de forma definitiva en las páginas doradas del espectáculo argentino.