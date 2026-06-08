Niebla densa en Neuquén y Río Negro: precaución por rutas con baja visibilidad este lunes 8 de mayo

Neuquén y Río Negro amaneció este lunes bajo un denso manto de niebla que afectó seriamente la visibilidad en calles y rutas de la región. Desde las primeras horas del día, automovilistas y peatones se encontraron con una escena de escasa claridad por lo cual exigen extremar las precauciones.

Rutas complicadas por la niebla

Los automovilistas iniciaron el día y se encontraron con un panorama complicado debido a la densa niebla que cubrió tanto las calles, especialmente en zonas rurales, como las rutas de ambas provincias.

Uno de los caminos más afectados es la Ruta Nacional 22, que atraviesa todas las ciudades del Alto Valle.

Durante las primeras horas de este lunes, Vialidad Nacional compartió un parte de rutas y detalló todos los tramos que se encuentran transitable con precaución a raíz de la «visibilidad reducida por bancos de niebla».

Los caminos afectados en Neuquén son:

RN 22: Neuquén – Plottier Senillosa – Arroyito 🌫️

A022: Autovía Norte hasta empalme RN 22 🌫️

RN 231: Cardenal Samore

RN 40: Villa la Angostura, empalme RN 231 y Siete Lagos 🌫️

RN 40 Norte: Chos Malal y alrededores.

En tanto en la provincia de Río Negro: