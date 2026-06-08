Elecciones en Perú: el escrutinio oficial otorga una leve ventaja a Keiko Fujimori en el balotaje presidencial

Elecciones en Perú: el escrutinio oficial da una leve ventaja a Keiko Fujimori en el balotaje presidencial

LIMA (AP) — La conservadora Keiko Fujimori lideraba el domingo el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial de Perú con el 62% de las mesas escrutadas.

Balotaje presidencial en Perú

Fujimori, del partido Fuerza Popular, encabezaba el balotaje con 52,67% de los sufragios, según el conteo preliminar que publicó en su página de internet la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios. En tanto su contrincante, el progresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, obtenía 47,32% de apoyo.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), participa por cuarta vez en una liza presidencial.

Un conteo rápido de la firma Ipsos Perú -que lee las actas de escrutinio de una mesa electoral luego que se han terminado de contar los votos- indicó que hay un empate técnico entre Fujimori y Sánchez. El conteo usó 1.037 actas electorales de Perú y el extranjero con un margen de error de 1,9 puntos porcentuales.

Fujimori instó a tener paciencia hasta que se conozcan los resultados oficiales que dará la ONPE. “Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón serán días largos hasta conocerlos», dijo la candidata en una declaración desde un hotel de Lima.

“Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido, que utiliza 1.000 actas de 90.000 que se tienen a nivel nacional”, añadió.

Fujimori también afirmó que “sea cual sea el resultado lo reconoceremos e instamos a nuestro competidor a que haga lo mismo”.

Elecciones en Perú: las promesas Fujimori y Sánchez

A sus 51 años la excongresista busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia, la mayor inquietud de los peruanos.

La criminalidad ha avanzado en el último quinquenio, en especial las extorsiones, que se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado.

Sánchez, un congresista y exministro del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), promete un gobierno enfocado en aliviar a los más pobres y que represente a zonas remotas de los Andes y la Amazonía.

Luego del conteo rápido de Ipsos Perú, Sánchez salió a un balcón frente a la plaza San Martín, en el centro de Lima, y abrazó un sombrero campesino que portó durante la campaña y que se lo prestó Castillo.

“Esta noche agradecemos en nombre del movimiento popular, de los liderazgos que han confluido en este consenso político, nuestros pueblos quechuas, aimaras, amazónicos, el Perú de los pequeños agricultores, transportistas, maestros, comerciantes, de los más pobres…que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo”, afirmó.

Elección polarizada y lento conteo

Ambos candidatos llegaron al balotaje en un empate técnico, según los sondeos, y con un elevado número de indecisos.

Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó a la prensa que “los resultados oficiales serán conocidos progresivamente». El resultado final de la primera vuelta del 12 de abril fue anunciado más de un mes después de los comicios.

El jefe interino de la ONPE Bernardo Pachas dijo que se contabilizaron más de 47.000 actas electorales casi cinco horas después del cierre de centros electorales.

“Vamos a seguir informando en la noche cada 15 minutos y mañana saldremos con un vocero a explicar cómo han ido incrementándose los resultados”, indicó Pachas. “Invito a la ciudadanía y a los partidos esperar con calma el 100% de los resultados».

Más del 70% del electorado no votó por ninguno de los dos candidatos en la primera vuelta. Fujimori sumó 17,18% mientras Sánchez obtuvo 12,03%. Sondeos de fines de mayo dieron a ambos un elevado nivel de rechazo.

Magali Quiquia, de 44 años y que vendía un tradicional plato peruano llamado “pachamanca” en las afueras de un colegio en Lima, dijo a The Associated Press que su voto fue nulo porque ninguno de los dos candidatos la convencieron.

“Hace cinco años me decepcionó Castillo con su corrupción y el ‘sombrero’ Roberto Sánchez es igual… Keiko Fujimori tampoco ha hecho nada teniendo tantos congresistas”, dijo mientras servía un plato a un cliente.

Los que se oponen a Fujimori la relacionan con la herencia autoritaria y de corrupción del gobierno de su padre, mientras los cuestionamientos a Sánchez apuntan al temor de su alianza con Castillo, percibido como corrupto y caótico. En la breve gestión de 16 meses de Castillo hubo más de 70 cambios ministeriales.

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings sostuvo en un análisis previo al balotaje que una victoria de Fujimori “impulsaría la inversión privada y la ejecución de proyectos”, mientras que si gana Sánchez “aumentaría la incertidumbre sobre impuestos, regalías, estabilidad contractual e intervención estatal”.

Sin embargo, destacó que “independientemente de quién gane” los problemas de gobernabilidad de Perú y la composición del Congreso bicameral, en el que ningún partido tiene mayoría, “limitarán la capacidad del próximo gobierno” para impulsar reformas claves.