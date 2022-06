Justin Bieber revela que padece un síndrome que le afecta la mitad de la cara

El cantante canadiense Justin Bieber reveló esta tarde que se encuentra enfrentando un síndrome que le dejó la mitad de su rostro totalmente paralizado. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, en la que relató qué le está pasando.

En el registro, se puede apreciar que Bieber no puede parpadear con uno de sus ojos y apenas puede gesticular correctamente con la mitad de su cara.

El músico aseguró que sufre del síndrome de Ramsay Hunt. Dicha enfermedad habría afectado un nervio de su oído, lo que habría provocado el entumecimiento.

Así, la estrella musical explicó a sus fans que debido a su estado deberá cancelar sus shows durante la próxima semana.

“Obviamente, podrán haber notado que mi cara está paralizada. Tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt y trata de un virus que ataca los nervios en mi oreja, que causó que mi cara se vea así”, comenzó explicando en el video.

“Como pueden ver, mi ojo no está parpadeando y mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado”, añadió después.

En eso, el músico cambió de tono y aseguró que el motivo por el que canceló sus espectáculos “es realmente serio. Desearía que no fuera el caso, pero debo cuidar mi cuerpo, espero que entiendan”.

«Me tomaré un descanso»

“Espero mejorar y hacer todo por lo que nací. Me tomaré un descanso hasta que mi rostro vuelva a ser como debería ser”, añadió.

“Todo estará bien. Confío en que todo esto pasó por una razón, no estoy segura cuál es en este momento, pero eventualmente lo sabré”, cerró para despedirse.

Junto al video, el cantante aseguró que ama a sus fans y que “por favor recen por mí”.

El cantante de «Peaches» dijo que está haciendo ejercicios faciales y está aprovechando a «descansar y relajarse» para poder volver en un 100% y hacer aquello para lo que nació. Bieber no especificó un tiempo estimado para su recuperación.



Esta es la tercera vez que el tour de Bieber ha sido pospuesto. Las primeras dos fueron postergadas por la pandemia del covid-19.

Este ha sido un año difícil para el artista. En marzo de 2022, su esposa Hayley Bieber acabó hospitalizada luego de sufrir un derrame cerebral.

“Este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado”, escribió entonces la pareja del músico.

En 2020, Bieber reveló que sufre de la enfermedad de Lyme, la cual se contrae a través de una picadura de garrapata.