Justin Bieber y Usher, a los gritos en una fiesta post Oscar: qué pasó

El canadiense Justin Bieber y el estadounidense Usher habrían protagonizado un fuerte altercado durante una afterparty de los Premios Oscar, organizada por Beyoncé y Jay Z el domingo pasado.

Lo que antes fue una relación de amistad y laboral durante los comienzos de la carrera de Bieber, ahora parecería una enemistad que habría terminado de la peor manera. Ambos cantantes dejaron de seguirse en redes sociales meses atrás.

Qué pasó entre Justin Bieber y Usher en la afterparty de Beyoncé y Jay Z

La información que difundió el medio TMZ indica que Usher se habría acercado al intérprete de Baby de manera agresiva y con intenciones de pelear, aunque fuentes cercanas a Bieber insisten en que la pelea se mantuvo en lo verbal y no trascendió a lo físico.

De hecho, catalogaron el encuentro como un «intenso y acalorado intercambio».

Aún no trascendió la causa oficial del conflicto; sin embargo, el medio internacional sostiene que la pelea es causa de una diferencia que data de años.

Aparentemente, estaría vinculada con la negativa del canadiense a subirse al escenario del Super Bowl durante la presentación de Usher en 2024 y con el creciente rumor de que Justin habría sido “arrogante” con el artista en el pasado.