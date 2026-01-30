Justin Bieber le dedicó una canción a Kendall Jenner en su cumpleaños número 30

La modelo Kendall Jenner reveló que Justin Bieber le dedicó una canción durante un festejo de cumpleaños y que su insistencia fue clave para que el tema fuera incluido en la lista final del álbum que el artista estrenó recientemente.

La integrante del clan Kardashian participó del late night show de Jimmy Fallon, donde brindó detalles sobre la larga amistad que mantiene con el cantante canadiense. Durante la entrevista, Kendall recordó una anécdota en la que Bieber comenzó a cantar frente a los presentes.

«¿Él simplemente hace eso?», preguntó Fallon asombrado, a lo que la modelo respondió entre risas: «A veces… ¡No hay quejas! Fue muy lindo».

Jenner relató que el momento ocurrió en el contexto de su cumpleaños: “Fue muy tierno porque la canción que estaba interpretando era ‘Devotion’. Todos cantamos algunas canciones, estábamos un poco bajo la influencia (del alcohol), divirtiéndonos mucho«, admitió.

“Él como que me llamó desde el otro lado del salón porque la canción que estaba cantando era ‘Devotion‘. Antes de que saliera el álbum, ‘Devotion‘ era como una de mis favoritas. Y hubo un momento en el que casi no queda en el álbum. No es que dependiera de mí para nada, pero presioné un poco por la canción y él sabía que me encantaba”, explicó.

«Así que por mi cumpleaños, él estaba como: ‘¡Kendall, esta es para vos!’. Yo estaba muy metida en el momento con él, la pasamos de diez, fue el mejor momento”, relató.

Finalmente, tras la insistencia de la modelo, el tema superó la edición final y formó parte del último trabajo discográfico de Justin.