Se supo por qué Sean Penn no fue a recibir su Oscar

Una de las faltas más comentadas durante la noche de la 98° edición de los Premios Oscar fue la del actor Sean Penn, quien recibió el galardón a Mejor Actor de Reparto por su papel en “Una batalla tras otra”.

“Sean Penn no pudo estar aquí esta noche… O no quiso”, mencionó Kieran Culkin cuando anunciaron al ganador, para luego aceptarlo en su nombre.

Sean Penn ganó el Oscar pero no asistió: dónde estaba y por qué faltó

Hay una razón por la que el actor no subió al escenario a recibir su premio y está vinculada a su compromiso inquebrantable con Ucrania. Años atrás grabó un documental sobre la guerra en el país europeo.

Resulta que Penn se encontraba en Kiev junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al momento de la ceremonia, una visita que fue confirmada tanto por fuentes oficiales del país como por el propio mandatario.

Incluso, Zelenski compartió una imagen junto al actor estadounidense en lo que parece una sala dentro de la residencia presidencial.

“Sean, gracias a ti, sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania. Has estado con Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala. Esto sigue siendo cierto hoy en día. Y sabemos que seguirás apoyando a nuestro país y a nuestra gente”, escribió en la imagen que difundió en su cuenta de Instagram.