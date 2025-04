Kanye West reveló la razón de su separación de Bianca Censori en una reciente canción

Kanye West lanzó el mes pasado “Bully”, su último álbum de estudio, con nueve canciones en las que hizo fuertes declaraciones sobre su vida. Una de ellas se titula “Bianca”, donde el rapero revela la verdadera razón por la cual se habría separado de su esposa Bianca Censori.

Crecen los rumores de divorcio

Si bien el matrimonio aún sigue legalmente junto, los rumores de divorcio crecieron tras su pública aparición en los Grammy Awards, en la que la modelo australiana lució un “no vestido” que dejo a relucir su cuerpo desnudo frente a las miles de cámaras del evento.

En su canción titulada igual que su esposa, el rapero revela una situación de abandono de parte de ella y un intento de querer internarlo en un hospital psiquiátrico. Además, Kanye cuenta en otro verso que la modelo sufrió un ataque de pánico por los tuits que publicó post evento de los Grammys, en el cual se mostraba a favor de la política “nazi”.

En su canción, rapea: «Mi bebé se escapó. Pero primero intentó internarme. No iré al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo».

Y sumó: “Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en la que tuiteé. Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir. Realmente no sé dónde está”.