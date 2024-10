Karina Jelinek fue la primera eliminada de Bake Off Famosos y cuestionó al jurado: «No fui la peor»

Karina Jelinek fue eliminada de Bake Off famosos.

Finalmente comenzó Bake Off Famosos Argentina y en el primer programa Karina Jelinek fue la primer participante en ser eliminada. Pero antes de irse, no dudo en cuestionar al jurado por su decisión: «Sé que no fui la peor».

Esta noche el programa conducido por Wanda Nara comenzó con dos desafíos, uno creativo y otro técnico, a los que los participantes se tuvieron que enfrentar. Pese a que durante la devolución surgieron varias críticas y algunas felicitaciones, el jurado compuesto por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis determinó que Jelinek fue la que peor desempeño tuvo.

La decisión sobre la eliminación estuvo sobre Karina y Mariano Iúdica, pero la modelo terminó siendo la elegida.

Karina Jelinek cuestionó al jurado de Bake Off Famosos

Después de que Karina felicitara a Mariano por su continuidad en la competencia, la modelo decidió cuestionar al jurado: «Quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera? Hagan un resumen», exigió.

Ante la mirada atónita de los jurados y sus compañero, Jelinek aseguró que considera que no fue «la peor» y por ello tenía «derecho a decirlo». Betular le preguntó si consideraba que no tenía que ser eliminada y ella solo se limitó a responder: «Lo dejo a tu criterio», aunque insistió en una explicación.

A raíz de esto, Damián le indicó que todos los participantes estuvieron «parejos» en los dos desafíos, pero que ella tuvo una falta mínima: «No te vas por muchísima diferencia. A tus cupcakes le faltaban relleno y decoración».

Karina Jelinek quedó conforme con la respuesta recibida y antes de retirarse felicitó a sus compañeros asegurando que se merecían estar en el programa más que ella.