Karol G y Feid se separaron después de tres años juntos

El amor entre dos de las máximas figuras del reggaetón llegó a su fin, ya que, Karol G y Feid le pusieron punto final a su relación, una historia que se hizo pública en el verano de 2023.

El medio estadounidense TMZ informó que la pareja terminó su vínculo hace un tiempo, en buenos términos y de manera amistosa. Fuentes cercanas a ambos artistas aseguraron que, pese a la ruptura, mantienen una relación cordial tras tres años juntos.

Karol G se separó de Feid tras una relación artística y sentimental

La relación entre la cantante de 34 años, y el músico colombiano, de 33, había sido celebrada por sus seguidores desde el inicio. La confirmación oficial del romance llegó cuando se los vio sonrientes, tomados de la mano, durante una presentación de Feid en Miami, imagen que selló uno de los vínculos más populares de la música urbana.

Más allá de lo sentimental, Karol G y Feid compartieron una fuerte conexión artística. Juntos lanzaron canciones que se convirtieron en verdaderos hits, como Friki y Verano rosa, temas que marcaron una etapa especial tanto en sus carreras como en su relación.

También quedaron en la memoria de sus fans las vacaciones que compartieron en Formentera, donde se mostraron relajados y enamorados, entre paseos en barco y cenas románticas que inundaron las redes sociales.

Con esta separación, Karol G suma una nueva ruptura con alguien de la misma industria musical. Antes de Feid, la cantante mantuvo una mediática relación con Anuel AA, con quien estuvo en pareja entre 2018 y 2021 y compartió varios proyectos musicales, como Secreto, Culpables y Follow. Aquella historia también terminó en medio de indirectas que luego quedaron plasmadas en canciones como MAMIII.

Por ahora, ninguno de los dos artistas hizo declaraciones públicas sobre la ruptura, aunque los fans ya se preguntan si este nuevo capítulo sentimental inspirará futuras canciones de la intérprete de Tusa.