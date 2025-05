Martín Cirio y Lizardo Ponce se cruzaron en la fiesta de LAM: reencuentro ¿y reconciliación?

Martín Cirio y Lizardo Ponce solían ser grandes amigos, hasta una supuesta traición por parte del conductor de Rumis en 2020. El influencer apodado «Tatiana» asegura que Lizardo le soltó la mano en medio de una cancelación masiva, algo que nunca le perdonó. Esta semana, tras muchos años, los creadores de contenido se volvieron a cruzar en la fiesta por los 10 años de LAM y el reencuentro fue incómodo.

Martin Cirio y Lizardo se reencontraron en el festejo de #LAM pic.twitter.com/vdpubLU6pM — emi (@eeemiliano) May 9, 2025

«Fue un encuentro protocolar»: Martín Cirio habló sobre cómo fue cruzarse a Lizardo Ponce, tras años distanciados

Este jueves por la noche el ya icónico programa de chimentos LAM cumplió 10 años y las «angelitas» festejaron con todo en un evento exclusivo en el barrio de Palermo. A la fiesta asistieron muchas figuras del espectáculo que alguna vez pasaron por la pantalla de América TV, entre ellos Martín Cirio y Lizardo Ponce.

En su momento los influencers fueron grandes amigos y se los podía ver juntos en todas las redes sociales. Sin embargo, tras la cancelación masiva que Cirio sufrió en 2020, Lizardo se distanció de él. Al menos eso asegura «la Faraona».

En este evento, los creadores de contenido se cruzaron nuevamente y Martín contó cómo fue el incómodo momento. «Fue con una miradita de cómo estás… bien negra… Nos dimos un beso, cero charla, cero, hablé más con Nazarena (Vélez) te digo…», comentó en un vivo de Twitch.

«Pero estuvo bien… fue un encuentro protocolar. Te cruzás y te saludás, está todo bien… No hubo foto… era obvio que iba a pasar, en algún contexto nos íbamos a cruzar y ya. No hay mucho más», explicó. Por el momento parece ser que no hay una posible reconciliación en puerta para los examigos.

Qué dijo Lizardo Ponce sobre su pelea con Martín Cirio

En 2020 Martín Cirio fue denunciado por una organización religiosa por «apología a la pedofilia», tras difundirse supuestas publicaciones donde Cirio hacía chistes sobre dicho tema. El youtuber fue sobreseído por la justicia y regresó a las redes con todo, siendo hoy uno de los creadores de contenido más populares de Latinoamérica.

Sin embargo, parece que Martín nunca superó como terminó su vínculo con Lizardo Ponce, ya que asegura que su, por entonces amigo, «le soltó la mano». Ponce visitó el programa de Yanina Latorre en noviembre del 2024 y negó haber abandonado a Cirio en su peor momento.

«Me dicen que le solté la mano pero no le di la espalda. Yo tengo en mi celular todo el chat privado, no lo voy a mostrar porque es algo entre nosotros pero te muestro a vos Yanina para que ves que no me fui«, explicó el conductor de Rumis.

“Públicamente, yo no lo ataqué, yo no dije nada, nunca me puse en contra. Hubo mucha gente que se sumó a la ola de la bardeada y la cancelación, dando clases de moral que yo no hice”, aseguró.

«Si a él le molestó, le pido disculpas de no haber sabido manejar en ese momento qué respuesta dar para que él quedara conforme, porque de verdad jamás haría algo para hacer sentir mal a nadie, y menos a él, que en ese momento nos llevábamos bien y le tenía mucho aprecio”, agregó para concluir.