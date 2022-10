L-Gante y la chicana al hablar de Mauro Icardi: «Lo uso en la Play»

L-Gante sorprendió al referirse a Mauro Icardi, expareja de Wanda Nara. «¿Se comunicó con vos Icardi? Te escribió?», le preguntaron en Intrusos, el programa de América.

«No nos comunicamos. Me había aparecido, pero no llegó a haber (diálogo). Es como que tenés un chat, pero no tenés mensaje (…) Igual no tengo nada que hablar con él. De fútbol nomás«, aclaró el cantante.

«Para mí es algo re loco. Yo lo uso en la Play (Station)», reveló L-Gante algo que sorprendió hasta al propio panel.

Su relación con Wanda

Sobre su vínculo con Wanda Nara, quien actualmente está en Turquía, el cantante reconoció que generó una linda «amistad» con la empresaria. «La compañía con Wanda la disfruté mucho. No importaba el lugar, sino la persona. Recorrimos un poco la mayoría de las veces cuando terminábamos para trabajar. Fuimos a comer, a bailar, me acompañó un par de veces a tocar», contó.