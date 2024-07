La carrera musical de Bautista Mascia, el flamante ganador de Gran Hermano

Bautista Mascia es el flamante ganador de Gran Hermano, una edición que rompió récords alrededor del mundo. Antes de ingresar a la casa más famosa del país, el uruguayo había decidido probar suerte con su carrera musical y aprovechó el impulso del reality para promocionar sus canciones más populares.

Años atrás, Bautista fue vocalista de la banda uruguaya “Toco Para Vos”, y en el 2020 se lanzó como solista dando la bienvenida a temas musicales como “PILOTO” (2020), “Estoy Bien” (2021) y “Verano Vibes” (2022).

Antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, Bautista dejó un EP para ser lanzado durante sus días de aislamiento. A dos días de ingresar al reality, el uruguayo estrenó “Ya no me duele :,)“, el primer single del EP que hoy ya acumula más de 13 millones de reproducciones en Spotify.

A mediados de mayo, el cantante lanzó una extended version de esa famosa canción, llamada “Los mejores días”. Con unas vibras de verano, Punta del Este y el sonido que caracteriza su género, Bauti promociona sus tres nuevas canciones: Los Mejores Días (ft. Alba Mbengue), París y Voy A Mentir. Cada tema incluye diferentes visualizers a modo de lyric videos, salvo por “Ya No Me Duele :,)” su colaboración junto a la DJ Cele Arrabal la cual sí contó con videoclip.

Bautista Mascia, el ganador de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo a su campeón. Durante mucho tiempo se especuló con que la vencedora sería Juliana “Furia” Scaglione, sin embargo no fue así. Bautista Mascia resultó el más votado por el público en la final del reality de Telefe venciendo a Emmanuel Vich por el 56,2% de los votos. Nicolás Grosman quedó tercero.

En su casting de presentación, Bautista había contado que era inquieto. «No me considero Tincho para nada. Me considero un Tincho evolucionado. Soy una persona muy inquieta. Me dediqué mucho tiempo a la música y ahora tengo una carnicería”, había detallado.

“Hice mucho atletismo y lo último que hice fue jugar un mundial de rugby en África. No soy problemático, tengo amigos que me hice en el rugby con los que arranqué agarrándome a trompadas en la cancha. Me sale muy mal falsear cosas. Quiero que mi vieja vea el programa y diga: ‘Estoy orgullosa de mi hijo’”, había señalado el campeón de la última edición de GH.

