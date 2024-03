La China Suárez festejó su cumpleaños junto a Marcos Ginocchio: la llamativa foto

Marcos Ginocchio y La China Suárez. No es la primera vez que los vinculan sentimentalmente.

Crecen los rumores de romance entre La China Suárez y Marcos Ginocchio, el último ganador de Gran Hermano. Todo comenzó meses atrás cuando ambos fueron convocados para un trabajo en México.

En ese contexto, el último fin de semana la cantante y actriz festejó su cumpleaños, El Primo fue uno de los invitados y su presencia no pasó desapercibida.

La China celebró sus 32 años en la intimidad de su casa y se conoció una imagen donde se lo ve a Marcos como uno de los invitados.

Fue Pochi de Gossipeame quien publicó la foto del festejo íntimo que organizó la actriz. En la imagen se lo ve a Marcos sin remera y con una gorra en el jardín de la casa. En el festejo también aparecen otras personas, todos disfrutando del cumple.

El festejo fue el domingo y el Primo fue uno de los invitados al íntimo evento. Eso hace imposible negar el vínculo que ambos tienen. ¿Amistad o algo más?

Romina de Gran Hermano rompió el silencio tras ser imputada

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, hizo un descargo tras ser imputada por la Justicia por lavado de dinero. «Está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa. Estoy súper tranquila”, aseguró.

“El tema es que, quiera o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, eso te cag.., ¿viste? Es lo único que me pone muy mal porque yo estoy sola hoy con mis nenas, separada, y necesito laburar. Y esto a mí me cag…. hasta que se aclare todo. Es una cag…, pero bueno… Ojalá que ya termine pronto”, se quejó Romina.

La exGH dijo que las acusaciones son falsas: “Si sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta. Pero cuando sacan mentiras, te quieren ensuciar, es otra cosa”.