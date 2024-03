Romina de Gran Hermano rompió el silencio tras ser imputada: «Lo único que lavé en mi vida fue ropa»

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, y su expareja, el exintendente de Moreno Walter Festa, fueron imputados por lavado de dinero. Investigan las propiedades que ambos adquirieron durante los últimos años.

“Hay una serie de propiedades en la costa, en un country que se llama Villa Robles, que está siendo investigado, una casa en un barrio privado en la zona de General Rodríguez, un predio comprado en la provincia de Salta, en la localidad de Cafayate”, detallaron en TN, según NA.

En ese contexto, la exparticipante de Gran Hermano hizo un descargo en el que aseguró que se encuentra muy tranquila: “Me enteré ayer. Por mi parte está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa. Estoy súper tranquila”.

“El tema es que, quiera o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, eso te cag.., ¿viste? Es lo único que me pone muy mal porque yo estoy sola hoy con mis nenas, separada, y necesito laburar. Y esto a mí me cag…. hasta que se aclare todo. Es una cag…, pero bueno… Ojalá que ya termine pronto”, se quejó Romina.

La exGH dijo que las acusaciones son falsas: “Si sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta. Pero cuando sacan mentiras, te quieren ensuciar, es otra cosa”.

Sabrina nuevamente eliminada de Gran Hermano

Sabrina Cortez volvió a quedar eliminada de Gran Hermano a 6 días de haber reingresado a la casa. El público decidió que fuera ella quien abandonara el reality en la última gala de eliminación.

A medida que fue avanzando la gala, Nicolás, Bautista y Joel quedaron afuera de la placa, y quiénes quedaron en un mano a mano fueron Catalina y Sabrina.

Finalmente, Sabrina quedó eliminada por segunda vez de la casa de Gran Hermano, con el 60,5% de los votos del público.