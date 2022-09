La confesión de la China Suárez sobre las dudas que tenía con su romance con Rusherking

Una de las parejas que más sorprendieron este año fue la China Suárez y Rusherking. Lo cierto que con su relación viene creciendo a tal punto que el cantante acaba de lanzar Perfecta, un tema dedicado a la actriz y su intenso noviazgo. Sin embargo, la actriz reveló que al principio no fue tan sencillo para ella ya que los 8 años de diferencia que le lleva al joven santiagueño la llenaban de prejuicios.

«Me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22 años, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido. Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos. Además, sus amigos y su familia lo aman. Amo su forma sana de quererme…», explicó la China en una entrevista con Hola.

Pero más allá de estos cuestionamientos, reconoce que cuando lo vio sintió un «flechazo». «Es muy fuerte lo que me pasa con Thomi -así es el verdadero nombre del cantante-. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él», señaló.

Luego de varios escándalos amorosos, Suárez se definió como una defensora del «amor libre» y dio detalles de lo que significa relacionarse bajo estas condiciones: «Libre no significa que quiero estar con mucha gente al mismo tiempo. Cuando estoy con alguien, no tengo plan B, ni cabeza, ni ojos para otra persona. Me enamoro perdidamente y a veces eso tampoco es tan bueno porque se sufre más. No me gustan estrategias, ni los juegos del estilo: ‘Dejalo esperando para contestarle’. Yo digo lo que siento y él es igual. Es un amor superpuro. Estoy viviendo un sueño porque es algo idílico. Siempre fui de decir: ‘Bueno, si se termina, se termina’, pero esta vez no quiero que se termine y no tengo problemas en decirlo. Nuestro amor es como un viaje divino del que no quiero volver».

Por otra parte, si bien jugó con la idea de pasar por el altar en una transmisión de Instagram, la China hizo hincapié en que vive su relación «sin apuros». «Él tiene sus tiempos, se junta con sus amigos, compone, se ocupa de su carrera; yo estoy con mis cosas, estoy con mis hijos cuando tengo que estar. Somos individuos y eso es muy importante que no se pierda en una relación. Estar con alguien que piense lo mismo es tranquilizador», destacó.

Rusherking se presentará mañana en Neuquén

Hoy comenzó en Neuquén, la Argentina Game Show (AGS) Neuquén. En el evento confluyen gamers, contenido, Esports, estaciones de juegos “free to play”, shows de música, concursos y paneles. Entre los destacados, se presentará el ilustrador argentino Claudio Aboy, que trabajó para DC comics, Marvel y Lucas Films. Mañana, se presentará desde las 21, Rusherking.

Se realizará en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Parque Central. Será desde este viernes 30, al domingo 2 de octubre. Las actividades comenzarán a partir de las 11 y se extenderán hasta después de las 21.

Fuente: NA